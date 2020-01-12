США заявили о разрушении российского "спутника-убийцы"

12 Янв. 2020 2020-01-12T15:31:51+03:00

Объект был выведен на орбиту в 2013 году

Изменить размер текста: A A

Американский эксперт в области космонавтики Джонатан Макдауэлл заявил, что российский спутник «Космос-2491» разрушился в космосе. Объект был выведен на орбиту в 2013 году и назван западными СМИ «спутником-убийцей».

Уточняется, что на днях ВВС США зафиксировали 10 обломков спутника. При этом эксперт заявил, что спутник завершил миссию в 2014 году, однако в конце 2019-го он сменил орбиту.

В американском военном каталоге обломкам аппарата присвоили номера 44912-44913 и 44987-44994.

Джонатан Макдауэлл рассказал в своем Twitter, что объект мог разрушиться в результате случайного столкновения с космическим мусором, случайного взрыва батареи или топлива либо разрушение могло быть преднамеренным. Американские эксперты склоняются к версии "случайного столкновения".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июле прошлого года ракета-носитель «Союз-2.1В» с четырьмя космическими аппаратами успешно стартовал с Плесецка. Пуск был проведен в 20:14 по московскому времени, все прошло в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU