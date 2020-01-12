"Пригласите, он приедет": Путин в ответ на шутку Асада предложил пригласить Трампа в Дамаск

12 Янв. 2020 2020-01-12T17:23:17+03:00

Разговор между лидерами России и Сирии состоялся во время посещения православной церкви Святой Девы Марии

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Российский лидер Владимир Путин во время визита в Дамаск предложил сирийскому главе Башару Асаду пригласить в гости американского президента Дональда Трампа.

Разговор состоялся между политиками во время посещения лидерами двух стран православной церкви Святой Девы Марии.

В церкви Путин и Асад беседовали об апостоле Павле, который, как считается, принял христианство у ворот Дамаска. Как гласит предание, на пути к городу Павел ослеп от яркого света с неба, апостолу явился Иисус и велел ему, чтобы вернуть зрение, идти по прямой дороге в дом епископа.

Во время разговора Асад пошутил, что если Трамп "по этой дороге приедет, тоже с ним станет все нормально".

На что Владимир Путин ответил: "Исправится, исправится... Пригласите, он приедет".

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ИСТОЧНИК KP.RU