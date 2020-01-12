"Пригласите, он приедет": Путин в ответ на шутку Асада предложил пригласить Трампа в Дамаск
Российский лидер Владимир Путин во время визита в Дамаск предложил сирийскому главе Башару Асаду пригласить в гости американского президента Дональда Трампа.
Разговор состоялся между политиками во время посещения лидерами двух стран православной церкви Святой Девы Марии.
В церкви Путин и Асад беседовали об апостоле Павле, который, как считается, принял христианство у ворот Дамаска. Как гласит предание, на пути к городу Павел ослеп от яркого света с неба, апостолу явился Иисус и велел ему, чтобы вернуть зрение, идти по прямой дороге в дом епископа.
Во время разговора Асад пошутил, что если Трамп "по этой дороге приедет, тоже с ним станет все нормально".
На что Владимир Путин ответил: "Исправится, исправится... Пригласите, он приедет".
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU