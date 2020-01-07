Путин начал политический год с визита в Дамаск

Первым официальным мероприятием наступившего 2020 года в графике Владимира Путина был запланирован визит 8 января в Стамбул на открытие газопровода «Турецкий поток». Но президент России решил начать год чуть раньше, и уже 7 января прилетел в Дамаск.

Визит в Сирию - это сам по себе сильный ход. Но встретиться с Башаром Асадом перед встречей с Реджепом Эрдоганом — это целая комбинация политических жестов.

Как и все предыдущие поездки президента России в Сирию, эта проходила в обстановке повышенной безопасности. И информация о ней появилась лишь после окончания визита.

- Из аэропорта Владимир Путин направился в командный пункт группировки войск вооруженных сил России в Сирии, проехал по улицам Дамаска, - сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На командном пункте Путина встретил президент Сирии Башар Асад. Лидеры выслушали доклады министров обороны о положении дел в регионах страны и провели переговоры вместе с делегациями.

- В ходе общения с Асадом Путин отметил, что сейчас можно с уверенностью констатировать, что пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны, - рассказал Песков. - Президент сказал, что на улицах сирийской столицы невооруженным глазом можно заметить признаки восстанавливающейся мирной жизни.

Башар Асад поблагодарил Путина за визит, поздравив его и весь российский народ с Рождеством.

- Президент Сирии выразил признательность России и ее военным за помощь в борьбе с терроризмом и восстановлении мирной жизни в Сирии, - добавил Песков.