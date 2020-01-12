В Индии самолет совершил вынужденную посадку из-за женщины, которая грозила взорвать судно

12 Янв. 2020 2020-01-12T19:24:16+03:00

Пассажирка заявила, что к ее телу прикреплены бомбы и она может подорвать их в любой момент

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Индийские СМИ сообщают, что самолет авиакомпании AirAsia, который направлялся из Калькутты в Мумбаи, совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета из-за пассажирки. Девушка угрожала взорвать воздушное судно.

Двадцатипятилетняя пассажирка заявила, что к ее телу прикреплены бомбы и она может подорвать их в любой момент. Мохини Мондол через 40 минут после вылета лайнера дала записку одному из членов экипажа и попросила передать ее пилоту, пишет газета Hindustan Times.

- Девушка должна рассказать, почему создала угрозу взрыва бомбы, почему направлялась в Мумбаи и почему хотела, чтобы самолет вернулся в Калькутту, - заявили в местной полиции.

После произошедшего пилот сообщил диспетчерам об инцидента и заявил, что возвращает самолет обратно в Калькутту из-за угрозы со стороны женщины. Вскоре управление воздушным движением аэропорта Калькутты объявило о состоянии повышенной готовности.

Силовики задержали девушку и передали в руки полицейским.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Индии самолет прервал полет из-за угрозы взрыва. Неизвестная женщина подошла к стойке регистрации и сообщила о бомбе на борту лайнера.

ИСТОЧНИК KP.RU