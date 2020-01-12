12 Янв. 2020 2020-01-12T22:04:26+03:00

Вашингтон заявил о готовности к переговорам с Ираном без предварительных условий Фото: REUTERS

Глава Пентагона заявил, что США не сожалеют об устранении генерала Касема Сулеймани

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Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Вашингтон готов к переговорам с Ираном без предварительных условий. При этом он добавил, что США не сожалеют об устранении командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани. Так как теперь, по мнению Эспера, США в "большей безопасности".

- Мы готовы сесть за стол переговоров и обсудить без каких-либо предварительных условий новый путь вперед - ряд шагов, - отметил Эспер в интервью для CBS. Он также подчеркнул, что у Сулеймани "на руках была кровь сотен американских военнослужащих".

Напомним, 3 января Штаты нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что американский лидер Дональд Трамп заявил, что убитый генерал Сулеймани планировал атаки на четыре американских посольства. Президент США не смог уточнить, на какие именно диппредставительства Штатов готовились нападения.

ИСТОЧНИК KP.RU