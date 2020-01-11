2020-01-11T01:02:07+03:00
В мире

Трамп заявил, что убитый генерал Сулеймани планировал атаки на четыре американских посольства

Президент США не смог уточнить, на какие именно диппредставительства Штатов готовились нападения
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп утверждает, что погибший в результате целенаправленного американского обстрела в районе аэропорта Багдада иранский генерал Касем Сулеймани на момент «операции» Штатов планировал нападение на четыре американских посольства. Об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Могу раскрыть, что, по моему мнению, вероятно, речь шла о четырех посольствах», - сказал Трамп.

Когда же уму задали уточняющий вопрос, на какие именно диппредставительства Штатов и в каких странах Иран якобы готовил нападения, хозяин Овального кабинета туманно ответил: «Вероятно, это было бы посольство в Багдаде», не назвав дипмиссий в других государствах.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Иран пообещал отомстить американцам за убийство генерала Сулеймани, командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР). А в ночь на 8 января иранские силы выпустили по военным базам США в Ираке более 20 ракет.

Трамп назвал Сулеймани «монстром».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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