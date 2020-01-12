2020-01-12T21:53:58+03:00
В мире

Стало известно об ударе по авиабазе с американскими военнослужащими на севере Ирака

Уточняется, что "по меньшей мере пять реактивных снарядов из установок "Катюша" попали по базе Балад"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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База Балад на севера Ирака, где размещены американские военные, подверглась обстрелу.

- По меньшей мере пять реактивных снарядов из установок "Катюша" попали по базе Балад в провинции Салах-эд-Дин, - сообщают официальные источники.

Обстрел привел к ранению четырех военнослужащих ВВС Ирака. Сообщается, что среди них двое офицеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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