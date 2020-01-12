2020-01-12T07:14:56+03:00
В мире

Трамп опубликовал в твиттер пост на языке фарси для поддержки протестующих в Ираке

Американский президент напомнил, что «мир смотрит»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент США написал несколько сообщений в твиттер для иранцевПрезидент США написал несколько сообщений в твиттер для иранцевФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп поддержал в твиттере «многострадальных иранцев». Он опубликовал сразу два сообщения на языке фарси, продублировав сообщения еще и для своих избирателей – на английском. Напомним, в субботу 11 января в Тегеране начались массовые акции протеста, люди вышли на улицы после того, как власти страны официально признали – самолет Украинских авиалиний был сбит, а не упал из-за технических повреждений боинга. Участники антиправительственных митингов требуют наказание не только среди военных, причастных к крушению самолета, но и среди чиновников.

Трамп поддержал протестующих, напомнив иранским властям, что отключения интернета и нападения на мирных демонстрантов запрещены – «мир смотрит».

Сообщения он продублировал и на английском Фото: Twitter.com

Сообщения он продублировал и на английскомФото: Twitter.com

- Правительство Ирана должно позволить правозащитным группам отслеживать и сообщать факты с места событий о продолжающихся протестах иранского народа,- добавил американский лидер.

Он признал что поддерживает "храбрых иранцев", такой же позиции придерживаются, по его словам, и в администрации американского президента.

Брифинг представителей МАУ о сбитом по ошибке Ираном самолёте LIVE.

ИСТОЧНИК KP.RU

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