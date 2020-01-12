В Новой Москве обрушилось здание горящего склада

12 Янв. 2020 2020-01-12T22:13:30+03:00

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Недалеко от Троицка в новой Москве полностью обрушилось здание склада, которое ранее загорелось. Площадь пожара увеличилась до 1600 кв. м.

Для ликвидации пожара создан штаб пожаротушения, сообщили kp.ru собственные источники. Также уточняется, что пожар начался в 20:54 по МСК. Во столько поступило сообщение на пульт дежурного МЧС.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU