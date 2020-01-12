2020-01-12T22:13:30+03:00
Происшествия

В Новой Москве обрушилось здание горящего склада

Площадь пожара увеличилась до 1600 квадратных метров
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Недалеко от Троицка в новой Москве полностью обрушилось здание склада, которое ранее загорелось. Площадь пожара увеличилась до 1600 кв. м.

Для ликвидации пожара создан штаб пожаротушения, сообщили kp.ru собственные источники. Также уточняется, что пожар начался в 20:54 по МСК. Во столько поступило сообщение на пульт дежурного МЧС.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новой Москве обрушилось здание горящего склада
Стало известно об ударе по авиабазе с американскими военнослужащими на севере Ирака
Вашингтон заявил о готовности к переговорам с Ираном без предварительных условий
Следственный комитет установил причину аварии SSJ-100 в Шереметьево
Трамп призвал иранские власти не убивать протестующих
В Белом доме рассказали, при каких условиях США выведет войска из Ирака
Президент Чехии призвал не переносить монумент Коневу и не ставить памятник власовцам в Праге
Кремль: Путин и Макрон по телефону обсудили ливийскую проблематику
В Индии самолет совершил вынужденную посадку из-за женщины, которая грозила взорвать судно
В Риме запретили продавать сувениры и фастфуд у популярных туристических достопримечательностей
"Пригласите, он приедет": Путин в ответ на шутку Асада предложил пригласить Трампа в Дамаск
В немецком Дортмунде эвакуируют тысячи местных жителей из-за бомб времен Второй мировой войны
"Я прекрасно себя чувствую!": Галина Польских опровергла сообщения о своей госпитализации