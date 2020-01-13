Ливийский фельдмаршал Хафтар прилетел в Москву
В ночь на понедельник, 13 января, в Москву прилетел командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар. Предположительно, в российской столице могут состояться его переговоры с главой международно признанного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем.
Об этом сообщил РИА Новости ливийский информированный источник, добавив, что Саррадж прибудет тоже прибудет в Москву в понедельник. Стоит отметить, что официального подтверждения того, что Халифа Хафтар действительно уже в России, пока не поступало.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что оба лидера воюющих за Триполи сторон – ЛНА и ПНС – прибудут в Москву, чтобы обсудить с российским руководством урегулирование ситуации в Ливии, однако было непонятно, собираются ли Халифа Хафтар и Файез Саррадж встречаться друг с другом.
Стоит отметить, что объявленное в полночь 12 января перемирие было сорвано.
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ИСТОЧНИК KP.RU