2020-01-13T05:08:35+03:00
Политика

Ливийский фельдмаршал Хафтар прилетел в Москву

Ранее сообщалось, что он собирается вскоре прибыть в российскую столицу, чтобы обсудить положение дел в Ливии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа ХафтарКомандующий Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа ХафтарФото: REUTERS
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В ночь на понедельник, 13 января, в Москву прилетел командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар. Предположительно, в российской столице могут состояться его переговоры с главой международно признанного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем.

Об этом сообщил РИА Новости ливийский информированный источник, добавив, что Саррадж прибудет тоже прибудет в Москву в понедельник. Стоит отметить, что официального подтверждения того, что Халифа Хафтар действительно уже в России, пока не поступало.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что оба лидера воюющих за Триполи сторон – ЛНА и ПНС – прибудут в Москву, чтобы обсудить с российским руководством урегулирование ситуации в Ливии, однако было непонятно, собираются ли Халифа Хафтар и Файез Саррадж встречаться друг с другом.

Стоит отметить, что объявленное в полночь 12 января перемирие было сорвано.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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