Лидеры обеих воюющих в Ливии сторон могут вскоре посетить Москву
Оба лидера воюющих за Триполи сторон – глава международно признанного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар – могут вскоре посетить Москву, чтобы обсудить с руководством России урегулирование ситуации в Ливии. Об этом рассказал журналистам глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.
«По моим сведениям, премьер-министр ПНС Ливии Файез Саррадж и глава Высшего госсовета ПНС Халед Мишри в ближайшее время прибудут в Москву для переговоров, в центре внимания которых будут условия дальнейшего урегулирования в Ливии», - сообщил он РИА Новости.
Лев Деньгов добавил, что «для переговоров по той же теме» в российскую столицу также приедут фельдмаршал Халифа Хафтар и спикер заседающего на востоке Ливии парламента Агила Салех. Однако состоится ли в Москве встреча Сарраджа и Хафтара, «пока не известно».
Напомним, как писал сайт kp.ru, активные боевые действия между ЛНА и ПНС в Ливии не прекращаются с апреля прошлого года.
Накануне армия Хафтара объявила, что с полуночи воскресенья, 12 января, прекращает все боевые действия на западе Ливии и будет соблюдать «режим тишины», если его станут придерживаться и силы ПНС. Однако перемирие было нарушено, и стороны обвинили друг друга в несоблюдении прекращения огня.
Столкновения между силами ПНС и войсками фельдмаршала Хафтара в Триполи .
ИСТОЧНИК KP.RU
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