Лидеры обеих воюющих в Ливии сторон могут вскоре посетить Москву

13 Янв. 2020 2020-01-13T01:22:52+03:00

Активные боевые действия между ЛНА и ПНС в Ливии не прекращаются с апреля прошлого года Фото: REUTERS

Фельдмаршал Хафтар и глава ПНС Саррадж намерены обсудить с российским руководством урегулирование ситуации в Триполи

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Оба лидера воюющих за Триполи сторон – глава международно признанного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар – могут вскоре посетить Москву, чтобы обсудить с руководством России урегулирование ситуации в Ливии. Об этом рассказал журналистам глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

«По моим сведениям, премьер-министр ПНС Ливии Файез Саррадж и глава Высшего госсовета ПНС Халед Мишри в ближайшее время прибудут в Москву для переговоров, в центре внимания которых будут условия дальнейшего урегулирования в Ливии», - сообщил он РИА Новости.

Лев Деньгов добавил, что «для переговоров по той же теме» в российскую столицу также приедут фельдмаршал Халифа Хафтар и спикер заседающего на востоке Ливии парламента Агила Салех. Однако состоится ли в Москве встреча Сарраджа и Хафтара, «пока не известно».

Напомним, как писал сайт kp.ru, активные боевые действия между ЛНА и ПНС в Ливии не прекращаются с апреля прошлого года.

Накануне армия Хафтара объявила, что с полуночи воскресенья, 12 января, прекращает все боевые действия на западе Ливии и будет соблюдать «режим тишины», если его станут придерживаться и силы ПНС. Однако перемирие было нарушено, и стороны обвинили друг друга в несоблюдении прекращения огня.

Столкновения между силами ПНС и войсками фельдмаршала Хафтара в Триполи .

ИСТОЧНИК KP.RU