Объявленное в Ливии прекращение огня нарушено

12 Янв. 2020 2020-01-12T04:44:42+03:00

Активные боевые действия между ЛНА и ПНС в Ливии не прекращаются с апреля прошлого года Фото: REUTERS

Армия Хафтара обвинила в нарушении перемирия подконтрольные Сарраджу силы, а в ПНС винят ЛНА

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Не прошло и нескольких часов с начала перемирия на западе Ливии, как местные СМИ сообщили, что вокруг Триполи снова слышны залпы боевых орудий.

Сначала представители Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара заявили, что огонь первыми открыли силы, подконтрольные сформированному при участии ЕС и ООН Правительству национального согласия (ПНС) Фаеза Сарраджа, в ответ ПНС обвинили в нарушении перемирия армию фельдмаршала Хафтара.

По словам генерала ЛНА Аль-Мабрука аль-Газви, силы ПНС «нарушили перемирие с использованием всех видов вооружений, в частности, артиллерии» сразу по нескольким направлениям, однако бойцы армии Хафтара пока его соблюдают и ожидают указаний командования, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее армия Хафтара объявила, что с 00:01 по местному времени (01:01 мск) воскресенья, 12 января, прекращает все боевые действия на западе Ливии и будет соблюдать «режим тишины», если его станут придерживаться и силы ПНС.

Столкновения между силами ПНС и войсками фельдмаршала Хафтара в Триполи .

ИСТОЧНИК KP.RU