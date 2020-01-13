2020-01-13T05:55:09+03:00
Происшествия

В Биробиджане, Владивостоке и Хабаровске снова эвакуируют школы из-за сообщений о «минировании»

В декабре на Дальнем Востоке уже дважды объявлялась тревога из-за подобной массовой рассылки с угрозами взрыва
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Сообщения о заложенных взрывных устройствах получили все школы ХабаровскаСообщения о заложенных взрывных устройствах получили все школы ХабаровскаФото: Ксения ТУРТЫГИНА
Изменить размер текста:

В Биробиджане Еврейской автономной области, Владивостоке и Хабаровске снова по тревоге выводят детей из классов на улицу: школы, вузы и другие учреждения опять получили анонимные сообщения о «минировании». Каждый такой сигнал должен быть тщательно проверен.

«На данный момент поступили сообщения об опасности в пять школ и университет Шолом-Алейхема в Биробиджане. Школьников, студентов и педагогов эвакуируют», - рассказал представитель мэрии.

«КП - Владивосток» сообщает, что кинологи со специально обученными собаками ищут взрывчатку в зданиях десяти городских школ и в университете. Массовая эвакуация школьников из-за угрожающих электронных писем объявлена и в Хабаровске, передают корреспонденты «КП» с места событий.

Напомним, как писал сайт kp.ru, перед новогодними каникулами, в декабре, в городах Дальнего Востоке уже дважды объявлялась тревога из-за подобных пугающих предупреждений, массово эвакуировали детские учреждения. К счастью, все они оказались ложными, но во время эвакуации одного из детсадов Биробиджана умерла воспитательница.

Минирование школы.Ксения ТУРТЫГИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
США хотят заключить сделку с талибами в 2020 году
В Биробиджане, Владивостоке и Хабаровске снова эвакуируют школы из-за сообщений о «минировании»
Ливийский фельдмаршал Хафтар прилетел в Москву
США предложили КНДР продолжить переговоры в Стокгольме
Тела погибших в авиакатастрофе «Боинга» украинцев доставят из Тегерана в Киев бортом Минобороны
В Госдуме предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ
Следователи установили, откуда взялись миллиарды в квартире экс-полковника МВД Захарченко
Самолет, вылетевший из Москвы в Ставрополь, экстренно вернулся в Шереметьево
Лидеры воюющих в Ливии сторон могут вскоре приехать на переговоры в Москву
«Никогда в жизни мне не было так стыдно»: Иранский военачальник извинился за сбитый украинский «Боинг»
СКР назвал мотив убийства главы ЦПЭ Ингушетии Эльджаркиева
Парламент Абхазии рассмотрит отставку президента Хаджимбы
В Новой Москве обрушилось здание горящего склада
Стало известно об ударе по авиабазе с американскими военнослужащими на севере Ирака
Вашингтон заявил о готовности к переговорам с Ираном без предварительных условий
Следственный комитет установил причину аварии SSJ-100 в Шереметьево
Трамп призвал иранские власти не убивать протестующих
В Белом доме рассказали, при каких условиях США выведет войска из Ирака
Президент Чехии призвал не переносить монумент Коневу и не ставить памятник власовцам в Праге
Кремль: Путин и Макрон по телефону обсудили ливийскую проблематику
В Индии самолет совершил вынужденную посадку из-за женщины, которая грозила взорвать судно
В Риме запретили продавать сувениры и фастфуд у популярных туристических достопримечательностей
"Пригласите, он приедет": Путин в ответ на шутку Асада предложил пригласить Трампа в Дамаск
В немецком Дортмунде эвакуируют тысячи местных жителей из-за бомб времен Второй мировой войны
"Я прекрасно себя чувствую!": Галина Польских опровергла сообщения о своей госпитализации