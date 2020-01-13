В Биробиджане, Владивостоке и Хабаровске снова эвакуируют школы из-за сообщений о «минировании»

13 Янв. 2020 2020-01-13T05:55:09+03:00

В декабре на Дальнем Востоке уже дважды объявлялась тревога из-за подобной массовой рассылки с угрозами взрыва

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В Биробиджане Еврейской автономной области, Владивостоке и Хабаровске снова по тревоге выводят детей из классов на улицу: школы, вузы и другие учреждения опять получили анонимные сообщения о «минировании». Каждый такой сигнал должен быть тщательно проверен.

«На данный момент поступили сообщения об опасности в пять школ и университет Шолом-Алейхема в Биробиджане. Школьников, студентов и педагогов эвакуируют», - рассказал представитель мэрии.

«КП - Владивосток» сообщает, что кинологи со специально обученными собаками ищут взрывчатку в зданиях десяти городских школ и в университете. Массовая эвакуация школьников из-за угрожающих электронных писем объявлена и в Хабаровске, передают корреспонденты «КП» с места событий.

Напомним, как писал сайт kp.ru, перед новогодними каникулами, в декабре, в городах Дальнего Востоке уже дважды объявлялась тревога из-за подобных пугающих предупреждений, массово эвакуировали детские учреждения. К счастью, все они оказались ложными, но во время эвакуации одного из детсадов Биробиджана умерла воспитательница.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kp.ru/video/embed/754310" frameborder="0"></iframe> Минирование школы.Ксения ТУРТЫГИНА

ИСТОЧНИК KP.RU