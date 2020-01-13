В Биробиджане, Владивостоке и Хабаровске снова эвакуируют школы из-за сообщений о «минировании»
В Биробиджане Еврейской автономной области, Владивостоке и Хабаровске снова по тревоге выводят детей из классов на улицу: школы, вузы и другие учреждения опять получили анонимные сообщения о «минировании». Каждый такой сигнал должен быть тщательно проверен.
«На данный момент поступили сообщения об опасности в пять школ и университет Шолом-Алейхема в Биробиджане. Школьников, студентов и педагогов эвакуируют», - рассказал представитель мэрии.
«КП - Владивосток» сообщает, что кинологи со специально обученными собаками ищут взрывчатку в зданиях десяти городских школ и в университете. Массовая эвакуация школьников из-за угрожающих электронных писем объявлена и в Хабаровске, передают корреспонденты «КП» с места событий.
Напомним, как писал сайт kp.ru, перед новогодними каникулами, в декабре, в городах Дальнего Востоке уже дважды объявлялась тревога из-за подобных пугающих предупреждений, массово эвакуировали детские учреждения. К счастью, все они оказались ложными, но во время эвакуации одного из детсадов Биробиджана умерла воспитательница.
Минирование школы.Ксения ТУРТЫГИНА
ИСТОЧНИК KP.RU