2019-12-19T07:00:44+03:00
Происшествия

Во время эвакуации одного из детсадов в Биробиджане умерла воспитательница

В трех регионах России из-за угрозы минирования массово эвакуируют детские дошкольные учреждения
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Воспитатель эвакуированного из-за "минирования" детского сада почувствовала себя плохо и умерлаВоспитатель эвакуированного из-за "минирования" детского сада почувствовала себя плохо и умерлаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В трех регионах России – Хабаровском крае, Амурской области и Еврейской автономной области (ЕАО) – массово эвакуируют детские сады из-за угрозы минирования.

Малышей спешно выводят на улицу, размещают в соседних зданиях. Тревожные сообщения об угрозе взрыва получили десятки детсадов, более 70. Многие из них уже проверили специалисты, взрывчатки не нашли.

Во время эвакуации умерла воспитательница детского сада №24 в Биробиджане: женщине стало плохо, вызвали «Скорую помощь», но спасти ее врачам не удалось. Об этом рассказала советник мэра Биробиджана Дарья Ващенко, добавив, что причины смерти воспитательницы выяснят медэксперты.

По ее информации, всего в городе после сообщений о минировании пришлось эвакуировать 12 детских дошкольных учреждений, три из них уже обследовали взрывотехники и кинологи с собаками, никаких взрывных устройств не нашли. Ребята и сотрудники возвращаются в группы, передает Интерфакс.

Такие же пугающие предупреждения поступили в детсады Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, в этих городах в общей сложности эвакуированы почти 16 тысяч детей. Сотрудник Хабаровской городской администрации сообщил об эвакуации свыше 10,9 тысячи воспитанников и 2,1 тысячи сотрудников 47 дошкольных учреждений. В мэрии Комсомольска-на-Амуре рассказали, что из 24 детсадов пришлось срочно выводить более пяти тысяч ребят, передает ТАСС.

Корреспонденты «Комсомолки» на местах выясняют подробности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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