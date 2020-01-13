Путин провёл совещание по подготовке послания к Федеральному Собранию

13 Янв. 2020 2020-01-13T15:25:05+03:00

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Президент России Владимир Путин провёл одно из ряда рабочих совещаний в ходе подготовки послания к Федеральному Собранию. Оно состоится 15 января.

- Обсуждался широкий спектр тем послания, также внимание уделялось и отдельным вопросам, требующим дополнительной проработки, - сообщили в пресс-службе Кремля.

Напомним, что в 2019 году сайт "Комсомольской правды" вёл прямую трансляцию обращения президента к Федеральному Собранию. Тогда послание Путина началось с темы демографии и социальной сферы. Президент отметил, что сбережение народа должно стать ключевой задачей и предложил повысить выплаты для семей с детьми, облегчить налоги для многодетных семей, решать проблему с яслями и поддержать семьи с ипотекой.

Первое послание президента Путина Федеральному Собранию было оглашено 19 лет назад и стало самым кратким. В нём было всего 5146 слов. Самым долгим и самым необычным стало послание 2018 года, когда президент произнёс 11 428 слов. Тогда Путин не только читал текст, но также использовал графику видео.

ИСТОЧНИК KP.RU