2020-01-13T15:25:05+03:00
Политика

Путин провёл совещание по подготовке послания к Федеральному Собранию

Оно состоится 15 января
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Послание президента к Федеральному Собранию состоится 15 январяПослание президента к Федеральному Собранию состоится 15 январяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин провёл одно из ряда рабочих совещаний в ходе подготовки послания к Федеральному Собранию. Оно состоится 15 января.

- Обсуждался широкий спектр тем послания, также внимание уделялось и отдельным вопросам, требующим дополнительной проработки, - сообщили в пресс-службе Кремля.

Напомним, что в 2019 году сайт "Комсомольской правды" вёл прямую трансляцию обращения президента к Федеральному Собранию. Тогда послание Путина началось с темы демографии и социальной сферы. Президент отметил, что сбережение народа должно стать ключевой задачей и предложил повысить выплаты для семей с детьми, облегчить налоги для многодетных семей, решать проблему с яслями и поддержать семьи с ипотекой.

Первое послание президента Путина Федеральному Собранию было оглашено 19 лет назад и стало самым кратким. В нём было всего 5146 слов. Самым долгим и самым необычным стало послание 2018 года, когда президент произнёс 11 428 слов. Тогда Путин не только читал текст, но также использовал графику видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Счетная палата выявила недостоверность данных о снижении аварийных участков на дорогах
Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили своей семье разоблачительным интервью
Путин провёл совещание по подготовке послания к Федеральному Собранию
Улюкаев написал новогоднее стихотворение про винегрет в тюрьме
Медведев поручил выделить 22 млн рублей на закупку незарегистрированных в России препаратов для детей
Роухани одобрил признание Пентагона террористической организацией
Счетная палата призывает отказываться от одноразовой упаковки
Украинская делегация решила вернуться в ПАСЕ
На Шри-Ланке приземлился самолет с двумя мертвыми пассажирами
НАТО ответит России на размещение «Искандеров-М» с новыми ракетами
И.о. президента Абхазии парламент назначил премьер-министра Валерия Бганбу