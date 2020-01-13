Счетная палата выявила недостоверность данных о снижении аварийных участков на дорогах

13 Янв. 2020 2020-01-13T15:47:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Проведенные проверки показали, что четыре российских региона представили в правительство недостоверные данные о снижении количества мест концентрации Дорожно-транспортных происшествий. Об этом говорится в материалах Счетной палаты.

На основании региональных отчетов за 2018 год в Ярославской агломерации отсутствуют аварийные участки на дорогах, в Ижевской агломерации зафиксировано снижение этого показателя на 78 % в Улан-Удэнской агломерации - на 76 %, в Кировской агломерации на 64,9 %/

Однако проведенные проверки показали недостоверность приведенных данных. Так в Ярославской агломерации обнаружили 40 мест концентрации ДТП, в Ижевской агломерации показатель сократился на 47% вместо указанных регионом 78%, в Кировской - снизился на 24,3%, вместо 64,9%, а в Улан-Удэнской – даже вырос на 194%, а не снизился на 78%.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в России собираются научить искусственный интеллект искать «аварийные участки», которые занесут в базу данных, чтобы принять меры к снижению ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU