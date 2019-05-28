В России искусственный интеллект научат искать "дороги смерти"

СЕГОДНЯ 11:16 2019-05-28T11:16:18+03:00

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К октябрю 2021 года в России появится сервис по выявлению аварийных участков дорог. С помощью искусственного интеллекта будет собираться информация о происшествия на трассах. Таким образом можно будет географически обозначить опасные участки, а также изучить условия из-за которых там происходят аварии. Об этом сообщает пресс-служба рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет".

"Сейчас под аварийно опасным участком понимается территория дороги, не превышающая 1 тысячу метров, на которой произошло большое количество ДТП в течение года: к примеру, пять и более происшествий, в результате которых погибли или ранены люди. Это причиняет колоссальный ущерб водителям, экономике, госорганам", - цитирует представителя НТИ "Автонет" РИА "Новости".

Результатом работы сервиса будут рекомендации по предотвращению ДТП: установка ограничивающих знаков, "лежачих полицейских", камер. Сбор данных будет производиться с телематических платформ автомобилей. Разработчики отмечают, собираться будут данные не только об авариях, но и о резком торможении, срабатывании подушек безопасности. Сервис поможет собственникам дорог, эксплуатирующим организациям.

ИСТОЧНИК KP.RU