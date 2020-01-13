13 Янв. 2020 2020-01-13T17:31:49+03:00

Путин поручил освободить врачей от уголовной ответственности за утрату наркопрепаратов Фото: REUTERS

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Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 апреля проработать меры для исключения уголовной ответственности для медицинских работников, которые неумышленно допустили утрату наркотических и психотропных препаратов.

«Обеспечить внесение изменений в законодательство России, предусматривающих освобождение от уголовной ответственности лиц (работников медицинских организаций), допустивших утрату наркотических и психотропных лекарственных препаратов», — говорится в поручение российского лидера, опубликованном пресс-службой Кремля.

Освобождение от ответственности предусматривается, если утрата не связана с умышленной кражей и выведением в нелегальный оборот, а также при условии комиссионной фиксации утерянных медикаментов.

В документе указано, что до 15 апреля правительство должно исключить уголовную ответственность за утрату таких препаратов, а фиксировать подобные случаи должна специальная комиссия.

Напомним, в ходе Прямой линии в июне прошлого года Путин призвал выработать систему отчетности в обороте наркотических препаратов при паллиативной помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU