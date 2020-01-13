2020-01-13T17:31:49+03:00
Общество

Путин поручил освободить врачей от уголовной ответственности за утрату наркопрепаратов

Фиксировать подобные потери должна специальная комиссия
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Путин поручил освободить врачей от уголовной ответственности за утрату наркопрепаратовПутин поручил освободить врачей от уголовной ответственности за утрату наркопрепаратовФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 апреля проработать меры для исключения уголовной ответственности для медицинских работников, которые неумышленно допустили утрату наркотических и психотропных препаратов.

«Обеспечить внесение изменений в законодательство России, предусматривающих освобождение от уголовной ответственности лиц (работников медицинских организаций), допустивших утрату наркотических и психотропных лекарственных препаратов», — говорится в поручение российского лидера, опубликованном пресс-службой Кремля.

Освобождение от ответственности предусматривается, если утрата не связана с умышленной кражей и выведением в нелегальный оборот, а также при условии комиссионной фиксации утерянных медикаментов.

В документе указано, что до 15 апреля правительство должно исключить уголовную ответственность за утрату таких препаратов, а фиксировать подобные случаи должна специальная комиссия.

Напомним, в ходе Прямой линии в июне прошлого года Путин призвал выработать систему отчетности в обороте наркотических препаратов при паллиативной помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Запашный сравнил характер русского медведя и тигра
Саррадж не будет встречаться в Москве с Хафтаром
Эрдоган «решительно» настроен принять в участие в саммите по Ливии в Берлине
Путин поручил освободить врачей от уголовной ответственности за утрату наркопрепаратов
По факту задержания Голунова возбуждено дело по статье о превышении полномочий
Медведев рассказал о главной задаче журналистов
Ученые узнали, как поддерживать тонус мышц без физических упражнений
МАК закончил расшифровку самописцев разбившегося в Алматы самолёта
«Дылда» не попала в список номинантов на премию «Оскар».
В Лондоне состоится встреча глав МИД стран, чьи граждане погибли при крушения украинского Boeing
Лидер оппозиции Бжания намерен баллотироваться в президенты Абхазии
Пользователи сервиса MAPS.ME могут найти контейнеры для сбора одежды нуждающимся в пяти российских городах
Счетная палата выявила недостоверность данных о снижении аварийных участков на дорогах
Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили своей семье разоблачительным интервью
Путин провёл совещание по подготовке послания к Федеральному Собранию
Улюкаев написал новогоднее стихотворение про винегрет в тюрьме
Медведев поручил выделить 22 млн рублей на закупку незарегистрированных в России препаратов для детей
Роухани одобрил признание Пентагона террористической организацией
Счетная палата призывает отказываться от одноразовой упаковки
Украинская делегация решила вернуться в ПАСЕ
На Шри-Ланке приземлился самолет с двумя мертвыми пассажирами
НАТО ответит России на размещение «Искандеров-М» с новыми ракетами
И.о. президента Абхазии парламент назначил премьер-министра Валерия Бганбу