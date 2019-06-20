2019-06-20T14:51:19+03:00
Политика

Путин призвал выработать систему отчетности в обороте наркотических преапаратов при паллиативной помощи

Президент России проводит в четверг 17-ю Прямую линию
Екатерина БОЛГОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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В ходе Прямой линии президенту России Владимиру Путину задала вопрос учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер.

"Почему такой большой уровень необезболенных пациентов? Почему медработники боятся попасть под статью из-за применения в работе опиоидных анальгетиков?", - спросила Федермессер.

Она обратилась к главе государства с просьбой о декриминализации для медицинских работников статьи 228.2 Уголовного кодекса РФ, чтобы, как она отметила, врачи не боялись попасть под статью из-за применения в работе опиоидных анальгетиков.

Отвечая на это, Путин призвал выработать в стране систему отчетности и фиксации в обороте наркотических препаратов при паллиативной помощи.

"Если ампула с опиоидами куда-то закатилась, то нужно ее искать, а врачи не должны нести ответственность", - сказал президент.

Он подчеркнул, что решение этого вопроса лежит на поверхности.

"Случаи потери препаратов нужно фиксировать. То же самое касается и использования препаратов свыше регламента", - добавил Путин.

Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина

ИСТОЧНИК KP.RU

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