2020-01-13T22:45:06+03:00
Общество

Подготовлен законопроект об изменении статуса детей-сирот

Документ уточняет категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Подготовлен законопроект об изменении статуса детей-сиротПодготовлен законопроект об изменении статуса детей-сиротФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Государственную думу внесли законопроект об уточнении перечня категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с включением в этот перечень детей-сирот.

Авторы инициативы обращают внимание на то, что федеральным законодательством категория детей-сирот не относится к детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Депутаты отмечают, что дети-сироты, лишившиеся обоих или единственного родителя, находятся в не менее сложной ситуации, чем те, кто остался без попечения родителей.

«В целях совершенствования правового регулирования предлагается уточнить перечень категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, дополнив его категорией "дети-сироты"», - подчеркивается в документе, опубликованном в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Напомним, ранее Депутат Государственной думы Оксана Пушкина в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал о проблеме сиротства в России и выступила за установку бэби-боксов в тех регионах, где это необходимо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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