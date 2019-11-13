Депутат Оксана Пушкина: бэби-боксы не провоцируют сиротство

СЕГОДНЯ 14:37 2019-11-13T14:41:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат Государственной думы Оксана Пушкина выступила за установку бэби-боксов в тех регионах, где это необходимо.

Речь идет о специально оборудованных местах анонимного отказа от детей. Младенца всего нужно поместить в контейнер, после чего он будет передан на попечительство государственным службам.

"Да, я за бэби-боксы… Они существуют в 16 регионах. Был закон против бэби-боксов Елены Мизулиной, был закон за повсеместно – это покойный [Вадим] Тюльпанов, член Совета Федераций. Мои коллеги сказали – давайте напишем компромиссный закон. То есть, установка и легализация бэби-боксов там, где это необходимо, на усмотрение регионов", - сказала депутат в эфире Радио "Комсомольская правда".

Она напомнила, что в Подмосковье проживает огромное количество мигрантов. Многие приезжие женщины просто не могут позволить себе вернуться на родину с ребенком "неизвестно от кого", а потому просто бросают детей.

С 2014 года было спасено 45 малышей. Из них на попечительстве государства остался лишь один, все остальные уже устроены.

"Мы не провоцируем сиротство, мы совершенно точно устанавливаем, сколько детей, кто устроен в детдома. <...> Фактически по России спасено около семи первых классов. Это не про демографию? Это не про спасение людей?", - обратилась Пушкина с риторическим вопросом к слушателям.

Депутат также посетовала на то, что у нас в стране нет отделения анонимных родов, хотя это тоже довольно цивилизованный способ разрешения ситуации, наравне с "окнами жизни". По ее мнению, бэби-боксы необходимы не только мигрантам, но и нашим соотечественницам.

"Да, и русские женщины. Ну, хорошо, давайте так… как мне тут сказал отец Смирнов… типа, зачем ты их защищаешь, ну и что эти 200 жизней… ну и что? И рядом сидел корреспондент… он говорит – вы о чем, отец?", - рассказала Оксана Пушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU