Киев рассматривает возможность созыва Совбеза ООН из-за крушения Boeing в Тегеране

13 Янв. 2020 2020-01-13T23:10:08+03:00

Однако, прежде всего Украина намерена выяснить, была ли иранская атака на самолет преднамеренной [видео]

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Киев рассматривает возможность созыва заседания Совета Безопасности ООН в связи с крушением пассажирского украинского самолета в Тегеране, сбитого иранской ракетой. Но для начала необходимо выяснить, была ли атака преднамеренной или случайной, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«От этой оценки зависит направление наших действий», - подчеркнул секретарь СНБО в интервью украинскому изданию «Цензор.нет».

Данилов отметил, что на данный момент Киев не рассматривает версию преднамеренной атаки, поскольку количество погибших граждан Ирана, находившихся на борту самолета, было самым большим.

Более того, по словам секретаря СНБО, «слишком много надежд» на СБ ООН возлагать не стоит. «К большому сожалению, ООН - сейчас организация недостаточно эффективная, а ее решения отчасти лишь консультативные и декларативные», - заключил он.

Напомним, 8 января украинский самолет был по ошибки сбит иранским ПВО. Правительство Ирана взяло на себя полную ответственность за произошедшие и пообещало выплатить компенсацию семьям погибших и авиакомпании.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754008" frameborder="0"></iframe> Место крушения Боинга под Тегераном пусто, обломки удалены.

ИСТОЧНИК KP.RU