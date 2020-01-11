2020-01-11T19:05:35+03:00
Происшествия

Иран выплатит компенсации семьям погибших при крушении украинского Boeing

Тегеран также оплатит стоимость сбитого самолета
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Иран выплатит компенсации семьям погибших при крушении украинского BoeingИран выплатит компенсации семьям погибших при крушении украинского BoeingФото: REUTERS
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Тегеран выплатит компенсацию семьям погибших при крушении украинского Boeing 737 и оплатит стоимость самолета. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

«Иран полностью все компенсирует», - сказал секретарь СНБО.

Данилов пояснил, что такое решение Иран принял, поскольку полностью принял свою ответственность за крушение самолета. Он также сообщил, что президенты Украины и Ирана, Владимир Зеленский и Хасан Рухани позже обсудят эти вопросы более подробно.

Напомним, в результате крушения лайнера 8 января погибли 176 человек. Позже выяснилось, что самолет был сбит иранским ПВО, который принял его за «враждебный». Элитное подразделение войск Ирана Корпус стражей исламской революции взяло на себя полную ответственность за трагедию.

Брифинг представителей МАУ о сбитом по ошибке Ираном самолёте LIVE.

ИСТОЧНИК KP.RU

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