Лавров пригласил нового главу МИД Шри-Ланки в Россию

14 Янв. 2020 2020-01-14T12:08:22+03:00

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригласил нового главу МИД Шри-Ланки Динеша Гунавардена посетить с визитом нашу страну.

Сам российский дипломат прибыл в Коломбо во вторник, 14 января. В столице островного государства состоялись переговоры двух коллег.

Лавров поздравил Гунавардена с назначением и напомнил, что наши страны являются данными партнерами.

"У нас очень хорошие отношения между министерствами иностранных дел. Я с удовольствием приглашаю Вас нанести визит в РФ", - сказал глава российского ведомства в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на странице МИД в ВК.

Ланкийский дипломат, в свою очередь, назвал визит Лаврова в республику историческим событием, которое станет вкладом в дальнейшее развитие отношений двух стран.

Сайт kp.ru писал, что с 1 августа 2019 года россияне и граждане еще четырех десятков стран стали получать бесплатные визы по прибытию на Шри-Ланку.

ИСТОЧНИК KP.RU