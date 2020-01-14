2020-01-14T12:02:21+03:00
Общество

Вопрос с обеспечением жильем детей-сирот решат в течение нескольких лет

Об этом на встрече с президентом заявил глава Счетной палаты
Юлия САЛЬНИКОВА
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Ситуацию с нехваткой жилья для сирот возьмут под контроль в правительстве и Счетной палатеСитуацию с нехваткой жилья для сирот возьмут под контроль в правительстве и Счетной палатеФото: Мария ЛЕНЦ
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Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин сообщил, что в стране 170 тысяч детей-сирот не обеспечены жильем, несмотря на то, что права на жилплощадь от государства у них есть. 14 января Кудрин встретился с президентом Владимиром Путиным. Поводом стал 25-летний юбилей образования Счетной палаты, но разговор зашел и о планах госструктуры. Например, Алексей Кудрин назвал проблему нехватки квартир для детей-сирот «острой» и рассказал, как будут ее решать.

- Мы сделали предложение, не первый раз обратились в правительство, и с правительством, наконец, выработали предложение для решения этой проблемы в течение нескольких лет, - сообщил глава Счетной палаты.

Ранее одним из вариантов выхода из сложившейся ситуации называли создание маневренных жилых фондов. Суть идеи в том, что на период строительства домов для этой социальной группы населения, сиротам будут предоставлять квартиры во временное пользование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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