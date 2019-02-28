Денег на жилье сиротам стали выделять в шесть раз меньше

СЕГОДНЯ 18:18 2019-02-28T18:18:44+03:00

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Дети-сироты могут остаться без собственного жилья, после того, как достигнут совершеннолетия. Дело в финансах. В счетной палате привели данные: в 2018 году средств было выделено 33,8 млрд рублей, в шесть раз меньше, чем нужно. В предыдущие два года тоже отмечалось недофинансирование, в среднем средств поступало в 5,3 раза меньше требуемого. Показатель2018-го стал самым низким за последние три года.

Эксперты называют ситуацию критичной. Сегодня показатель обеспеченности жильем детей-сирот (за последние три года) всего 17%.

В Счетной палате подчеркивают, что отсутствие жилья у детей-сирот – это нарушение их Конституционных прав. Ситуация с расселением стала возможна потому, что ответственность за решение вопроса не закреплена ни за одним конкретным федеральным органом исполнительной власти. Минпросвещения не обладает точными данными о количестве нуждающихся и занимается распределением средств почти в слепую.

Возможный выход – это создание маневренных жилых фондов, где квартиры сиротам будут предоставлять во временное пользование. В оригинале на тот срок, пока будет возводиться постоянное жилье для ребенка-сироты, пишет газета «Известия».

Сайт kp.ru писал, что в России могут изменить порядок обеспечения жильем детей-сирот, а также тех, кто остался без попечения родителей. Соответствующий законопроект был подписан премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и внесен на рассмотрение в Государственную думу.

ИСТОЧНИК KP.RU