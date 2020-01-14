2020-01-14T12:59:38+03:00
Общество

В отелях Турции туристам придется дольше ожидать заселения из-за нового закона

Отельеры будут обязаны предоставить в полицию паспортные данные клиентов, а также информацию о сроках его пребывания
Юлия САЛЬНИКОВА
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С 2020 года отельеров будут штрафовать за невыполнение законаС 2020 года отельеров будут штрафовать за невыполнение законаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Турецких отелях в 2020 году увеличится срок заселения посетителей. Об этом сообщают в Ассоциации туроператоров России. Причиной стал закон о персональных данных. Он вступил в силу еще в 2016 году, но на практике практически никто не выполнял требований закона. Отельеры были обязаны предоставлять в полицию информацию о своих клиентах при заселении – сроки пребывания, паспортные данные. Но ради экономии времени в отелях просто делали ксерокопии документов, а оформляли справки для полиции намного позже.

С 2020 года отельеров пообещали штрафовать в случае невыполнения закона.

- В отеле, где тысячи людей вселяются и выселяются, процесс регистрации гостей без снятия копий их документов серьезно усложнится. Это приведет к увеличению количества ошибок и недовольству клиентов от очень долгого ожидания, - считает представитель Ассоциации отельеров и туроператоров Кемера Динчер Сарыкая.

Кроме того в Турции ввели новый налог "на проживание" туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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