В отелях Турции туристам придется дольше ожидать заселения из-за нового закона
В Турецких отелях в 2020 году увеличится срок заселения посетителей. Об этом сообщают в Ассоциации туроператоров России. Причиной стал закон о персональных данных. Он вступил в силу еще в 2016 году, но на практике практически никто не выполнял требований закона. Отельеры были обязаны предоставлять в полицию информацию о своих клиентах при заселении – сроки пребывания, паспортные данные. Но ради экономии времени в отелях просто делали ксерокопии документов, а оформляли справки для полиции намного позже.
С 2020 года отельеров пообещали штрафовать в случае невыполнения закона.
- В отеле, где тысячи людей вселяются и выселяются, процесс регистрации гостей без снятия копий их документов серьезно усложнится. Это приведет к увеличению количества ошибок и недовольству клиентов от очень долгого ожидания, - считает представитель Ассоциации отельеров и туроператоров Кемера Динчер Сарыкая.
Кроме того в Турции ввели новый налог "на проживание" туристов.
ИСТОЧНИК KP.RU