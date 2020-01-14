2020-01-14T12:55:49+03:00
Экономика

Экономист подсказал, как повысить шансы на получение кредита

Банки в первую очередь смотрят на пунктуальность в платежах
Елена АКИМОВА
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Эксперт дал совет, как выправить свою кредитную историюЭксперт дал совет, как выправить свою кредитную историюФото: Евгения ГУСЕВА
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Директор банковского института Высшей школы экономики (ВШЭ ) Василий Солодков дал совет, как гарантированно получить кредит. Самым оптимальным вариантом является наличие собственной кредитной, она повышает шансы заемщика.

При этом кредитные организации не смотрят на сумму выплаченного кредита или размер ежемесячных платежей, главное, чтобы средства вносились вовремя.

- Заведите свою кредитную историю. Сделайте так, чтобы, если вы ранее брали кредиты, все платежи по этим кредитам осуществлялись в срок, — отметил экономист.

А вот испорченная история будет играть против заемщика. Она будет храниться в Бюро кредитных историй (БКИ) и «всплывать» каждый раз, когда человек обращается за кредитом. Но даже эта ситуация поправима.

-Надо идти в какую-то микрофинансовую организацию (МФО), которая вам будет под процент ссужать деньги. Взять и быстро вернуть, и так несколько раз. Таким образом в истории появится новая положительная глава, - комментирует «Известиям» специалист.

Ранее сайт kp.ru писал, что в прошлом году банки одобрили только 37% заявок на получение кредитов. Такую статистику приводит Национальное бюро кредитных историй и подтверждают другие БКИ. Это рекордно низкий показатель за последние два года. Как объясняют эксперты, это связано с тремя факторами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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