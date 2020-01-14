2020-01-14T10:40:17+03:00
Экономика

Две трети желающих взять кредит получают отказ

Банки ужесточили требования к потенциальным заемщикам
Евгений БЕЛЯКОВ
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Средний российский заемщик отдает банкам половину своих доходов. А каждый седьмой - почти всю зарплатуСредний российский заемщик отдает банкам половину своих доходов. А каждый седьмой - почти всю зарплатуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В прошлом году банки одобрили только 37% заявок на получение кредитов. Такую статистику приводит Национальное бюро кредитных историй и подтверждают другие БКИ, пишет РБК. Это рекордно низкий показатель за последние два года.

Как объясняют эксперты, это связано с тремя факторами.

1. Высокая закредитованность. Многие граждане уже и так в долгах. Соотношение «платеж - доход» в среднем по стране составляет 44%, при этом у 15% заемщиков оно превышает 70%, подсчитали недавно в Минэкономразвития. Другими словами, средний российский заемщик отдает банкам половину своих доходов. А каждый седьмой - почти всю зарплату.

2. Ограничения со стороны ЦБ. С 1 октября прошлого года Центробанк ужесточил правила для кредитных организаций. Регулятор опасался перегрева на рынке и возможного кризиса неплатежей. Поэтому появился показатель долговой нагрузки, который стимулирует банки чаще отказывать рискованным заемщикам. Это сработало.

3. Интернет-заявки. Многие крупные банки активно развивают онлайн-кредитование. То есть для подачи заявки заемщику достаточно заполнить анкету на сайте. Естественно, в этих случаях больше людей пытаются получить деньги взаймы, а банки чаще отказывают. Это повлияло на общую статистику.

Примечательно, что рост доли отказов почти не отразился на общей динамике рынка. За прошлый год он вырос примерно на 20% и достиг 17,5 трлн рублей (см. графику). Во многом благодаря ипотеке. Ставки по жилищным кредитам снижаются, а доля одобренных заявок там выше - примерно 65%. Банки охотнее дают жилищные кредиты, потому что они обеспечены недвижимостью.

НА ЗАМЕТКУ

Критерии идеального заемщика

- От 28 до 45 лет.

- В браке, лучше с детьми.

- Высшее образование.

- Срок работы на последнем месте - больше 1 года, а общий стаж - больше 5 лет.

- Белый доход - то есть подтверждение по справке 2-НДФЛ.

- Хорошая кредитная история (или ее отсутствие) и нет непогашенных займов (или они сравнительно небольшие).

- Есть другое имущество и накопления (депозиты, машина, квартира).

ИСТОЧНИК KP.RU

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