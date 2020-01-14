Правительство потратит 120 миллионов рублей на переобучение федеральных чиновников

14 Янв. 2020 2020-01-14T13:31:35+03:00

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Федеральных чиновников в 2020 году отправят на переобучение – профподгтовку пройдут 14800 человек. Для этого из бюджета выделят 120 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Наибольшее число чиновников, которые должны повысить свою квалификацию, в Судебном департаменте при Верховном суде России, около 3000 человек. Немного меньше, 2800 - в Казначействе. От Росреестра на обучение направят 1350, а от Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и Роспотребнадзора - по 1000 госслужащих.

Сайт kp.ru писал о том, какие проверки должны пройти кандидаты для работы в министерствах, ведомствах и Думе. Например, госслужащие обязательно предоставляют справку об отсутствии судимости, заполняют декларацию о доходах, а также указывают, есть ли у них родственники за границей.

ИСТОЧНИК KP.RU