2020-01-14T13:31:35+03:00
Общество

Правительство потратит 120 миллионов рублей на переобучение федеральных чиновников

Дополнительное обучение пройдут 14 800 госслужащих
Юлия САЛЬНИКОВА
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Чиновники сядут "за парты"Чиновники сядут "за парты"Фото: Евгения ГУСЕВА
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Федеральных чиновников в 2020 году отправят на переобучение – профподгтовку пройдут 14800 человек. Для этого из бюджета выделят 120 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Наибольшее число чиновников, которые должны повысить свою квалификацию, в Судебном департаменте при Верховном суде России, около 3000 человек. Немного меньше, 2800 - в Казначействе. От Росреестра на обучение направят 1350, а от Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и Роспотребнадзора - по 1000 госслужащих.

Сайт kp.ru писал о том, какие проверки должны пройти кандидаты для работы в министерствах, ведомствах и Думе. Например, госслужащие обязательно предоставляют справку об отсутствии судимости, заполняют декларацию о доходах, а также указывают, есть ли у них родственники за границей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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