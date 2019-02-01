2019-02-01T21:06:40+03:00
Политика

Как проверяют людей, идущих в чиновники

На фоне резонансного задержания сенатора Арашукова "КП" решала узнать о кадровых барьерах, через которые проходят народные избранники
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Депутат Госдумы, имевший отношение и к работе в правительстве, на условиях анонимности рассказал «КП» о том, какие кадровые барьеры есть на пути госслужащего и народного избранникаДепутат Госдумы, имевший отношение и к работе в правительстве, на условиях анонимности рассказал «КП» о том, какие кадровые барьеры есть на пути госслужащего и народного избранникаФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

После ареста сенатора Арашукова по подозрению в убийствах возник вопрос - неужели людей не проверяют перед назначением на такие должности? Депутат Госдумы, имевший отношение и к работе в правительстве, на условиях анонимности рассказал «КП» о том, какие кадровые барьеры есть на пути госслужащего и народного избранника...

- Допуск к сведениям, составляющим гостайну, у депутатов есть. Но я допуском обладал, и работая в Белом доме. Проходить проверки и получить допуск мне было проще - я бизнесом не занимался. Когда на работу в аппарат правительства оформлялся, там давал согласие на полную проверку всех сведений, которые меня касались. Я заполнил стандартную анкету госслужащего. Честно рассказал все и о себе, и о родителях, и о жене, детях, братьях, сестрах. Отводилось на ее проверку три месяца. Наверняка посылались запросы. И за эти месяцы ко мне никто ни за каким уточнением не обращался.

- Проверку перед тем, как стать депутатом, проходили?

- Там другая история. Ты сам заполняешь декларацию о доходах и имуществе. Сам указываешь пункты биографии. Справку о наличии или отсутствии судимости. Обязательно указываешь, что нет двойного гражданства и собственности за рубежом. И направляешь все это в ЦИК через структуры той партии, по спискам которой идешь в Думу. В ЦИКе вся эта информация проверяется. А дальше, уже став депутатом, ежегодно, весной, заполняем декларации. Ее уже проверяет спецкомиссия Госдумы.

- По работе за рубежом к вам не возникало вопросов?

- В анкете пункта «работа за рубежом» нет - есть «наличие родственников за рубежом».

- Подписка о неразглашении гостайны...

- Депутат Госдумы подписок не дает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что стоит за арестом сенатора с Кавказа Рауфа Арашукова

Известный политолог, долго работавший в верхах российского истеблишмента, на условиях анонимности рассказал «КП» подоплеку громкого скандала (подробности)

Сенатор Арашуков вложил в дизайнерский бизнес супруги миллионы, чтобы она стала светской львицей

Суд в Москве отправил в СИЗО на два месяца сенатора Рауфу Арашукову, которого задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации, его отца Рауля и двоюродного брата Руслана (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Задержание сенатора Рауфа Арашукова»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Меркель заявила о готовности использовать ближайшие полгода для спасения ДРСМД
Польша призвала США разместить в Европе ядерные ракеты
В Кабо-Верде задержали 11 российских моряков
Захарова: Москва оставляет за собой право на ответные меры в связи с выходом США из ДРСМД
Назван богатейший человек в истории
В Белом доме заявили, что РФ предлагала США совместно выйти из ДРСМД
Тимошенко и Гриценко сообщили о том, что их преследуют должностные лица из госорганов
Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 12 российских легкоатлетов за допинг
Аспиранта мехмата МГУ задержали по подозрению в изготовлении взрывчатки
Госдума: если США собираются выходить из договоренностей, Москве нельзя впадать в гонку вооружений
Госдума планирует увеличить штрафы для уклонистов
Украина оценила ущерб от «российской блокады» Азовского моря
Родители все чаще ищут увлечения для детей в интернете
В Подмосковье можно рассчитать плат у за вывоз мусора в режиме онлайн
Суд в Москве арестовал седьмого фигуранта «дела Арашуковых»
В ответ на разрыв договора РСМД Россия может выйти из соглашения СНВ-3
В Москве объявили желтый уровень опасности из-за тумана
Туристы застряли вниз головой на одном из самых страшных аттракционов мира
Трамп заявил, что США подготовят военный ответ на «нарушение» Россией ДРСМД
"Мы обязательно будем реагировать, не вступая в то же время в гонку вооружений": В Совфеде отреагировали на выход США из ДРСМД
Трамп: хорошие отношения США и РФ - «фантастически хорошая вещь» для обеих стран и всего мира
Трамп: США со 2 февраля приостанавливают участие в ДРСМД
Экипаж захваченного самолета «Сургут — Москва» награжден медалью
Голикова поручила проверить психоневрологические интернаты
Эксперт: «Руководство Apple вняло голосу разума»
Книга с произведениями Довлатова пополнила список запрещенных на Украине изданий
Сенатор Морозов ответил обвинившему его в трусости депутату Верховной раду
Сенатор Кори Букер объявил о намерении баллотироваться в президенты США