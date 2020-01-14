В Минобороны опубликовали видео боевых учений ракетчиков в Центральном военном округе

14 Янв. 2020 2020-01-14T14:21:39+03:00

Задействованы около 25 тысяч мотострелков и военных инженеров [видео]

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В Центральном военном округе проходят боевые учения зенитчиков и ракетчиков. В общей сложности 25 тысяч человек из разных подразделений, включая мотострелков, военных инженеров, артиллеристов.

Как сообщили в Минобороны России, отработкой техники отражения атак займутся на полигонах разных регионов - в Урале, Сибири, Поволжье, Киргизии и Таджикистане.

- Под Екатеринбургом расчеты ОТРК «Искандер-М» тренируются в развертывании пусковых установок в назначенных районах и выполняют электронные пуски ракет, - сообщили в военном ведомстве.

В Новосибирской области с помощью ЗРПК «Панцирь-С1» учатся отражать атаку противника с воздуха, а в Самарской области в учениях задействованы мотострелки. что касается Таджикистана, то там сосредоточены на обращении с зенитно-ракетной системой С-300 - в учениях принимают участие военнослужащие 201-й российской военной базы. Напомним, в Таджикистан поступило 30 единиц техники С-300.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754619" frameborder="0"></iframe> Минобороны России публикует видео боевых учений ракетчиков и зенитчиков Центрального военного округа.В учениях задействованы расчёты ОТРК «Искандер-М», зенитные ракетные системы С-300 и расчёты ЗРПК «Панцирь-С1»

ИСТОЧНИК KP.RU