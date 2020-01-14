2020-01-14T14:48:01+03:00
Общество

Половину россиян устраивают длинные январские праздники

По опросам ВЦИОМ, ещё более 30% хотели бы длинные выходные сократить
Ольга МАТЫС
Поделиться:
Комментарии: comments8
По результатам опросов, россияне передумали отдыхать дольше в мае - зимние праздники их тоже вполне устраиваютПо результатам опросов, россияне передумали отдыхать дольше в мае - зимние праздники их тоже вполне устраиваютФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Всероссийский центр изучения общественного мнения рассказал о результатах опроса россиян о длинных новогодних праздниках, а также об отношении граждан к инициативе переносить часть выходных с января на май. По данным опроса, лишаться уже привычных долгих праздников в России не хотят.

Так 51% опрошенных считает, что введение длительных январских каникул — удачное решение. Другого мнения придерживается также довольно много россиян - 33%. Кроме того, в пользу идеи переносить выходные с января на теплые майские праздники высказались всего 3% респондентов, хотя раньше, когда длинные новогодние праздники только вводились, 27% россиян предпочитали подольше отдыхать весной.

- Традиции формируются новыми поколениями граждан. В картине мира современной молодёжи длительные новогодние каникулы - это уже традиция, данность. И, для того, чтобы их отменить или видоизменить, потребуется не менее жаркая дискуссия, сравнимая с той, которая случилась 15 лет назад и отголоски которой хорошо помнят более старшие поколения, - прокомментировал результаты исследования директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов.

Ранее сайт kp.ru рассказывал об экономических последствиях длительных новогодних праздников - положительных и отрицательных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В СК создадут группу веб-аналитиков для расследования дел с минимальным количеством улик
Украина за 2019 год запретила ввоз почти миллиона книг из России
Эксперты назвали самые популярные автомобили в России
Джонсон предложил собрать с британцев деньги, чтобы оплатить звон Биг Бен в ночь Брексит
Россиянин впал в кому после падения с балкона отеля в Таиланде
Половину россиян устраивают длинные январские праздники
Эрдоган: Хафтар хотел подписать мирный договор, но передумал и сбежал из Москвы
Украине придется «порезать» газотранспортную систему на металлолом
Эксперт объяснил почему Хафтар не стал подписывать документы в Москве
Количество «недостроек» сократилось более чем на сотню
Джонсон предложил заключить новую ядерную сделку с Ираном на условиях Трампа
Популярная мейкап-блогер призналась, что раньше была мужчиной
В Минобороны опубликовали видео боевых учений ракетчиков в Центральном военном округе
Московская панда Диндин победила в международной панда-премии
«Там про страну вообще не слова»: Жириновский предложил сократить и изменить гимн России
Лавров: НАТО "разбомбила" государственность Ливии
В трети регионов России запрещена продажа никотиновых смесей подросткам
Киев озвучил выплаченную "Газпромом" компенсацию с точностью до цента
Правительство потратит 120 миллионов рублей на переобучение федеральных чиновников