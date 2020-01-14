Половину россиян устраивают длинные январские праздники

14 Янв. 2020 2020-01-14T14:48:01+03:00

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Всероссийский центр изучения общественного мнения рассказал о результатах опроса россиян о длинных новогодних праздниках, а также об отношении граждан к инициативе переносить часть выходных с января на май. По данным опроса, лишаться уже привычных долгих праздников в России не хотят.

Так 51% опрошенных считает, что введение длительных январских каникул — удачное решение. Другого мнения придерживается также довольно много россиян - 33%. Кроме того, в пользу идеи переносить выходные с января на теплые майские праздники высказались всего 3% респондентов, хотя раньше, когда длинные новогодние праздники только вводились, 27% россиян предпочитали подольше отдыхать весной.

- Традиции формируются новыми поколениями граждан. В картине мира современной молодёжи длительные новогодние каникулы - это уже традиция, данность. И, для того, чтобы их отменить или видоизменить, потребуется не менее жаркая дискуссия, сравнимая с той, которая случилась 15 лет назад и отголоски которой хорошо помнят более старшие поколения, - прокомментировал результаты исследования директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов.

Ранее сайт kp.ru рассказывал об экономических последствиях длительных новогодних праздников - положительных и отрицательных.

В 2020 году мы будем отдыхать 26 дней. Правительство России утвердило производственный календарь. А не много ли у нас праздников?.опрос

ИСТОЧНИК KP.RU