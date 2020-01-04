Сколько теряет экономика России из-за затяжных праздников

Россияне отдыхают уже четвертый день. Опустели офисы, замерло строительство, стоят фабрики и заводы. Во сколько же стране обходится этот новогодний простой, так ли он серьезен, что на самом деле проигрывает и что выигрывает экономика и граждане? «Комсомолка» разбиралась в этом вместе с экономистами.

В январе объемы промпроизводства будут меньше на 10-15%

Цифры, звучавшие от ряда специалистов в прежние годы, и впрямь поражали: по их подсчетам, новогодние праздники стоили нам в 1% от ВВП, а это, ни много ни мало — более 1 триллиона рублей.

- Примерные оценки были понятны еще несколько лет назад, - поясняет директор Института стратегического анализа Игорь Николаев. - Если человек не работает, значит, новая стоимость не будет создана. Если брать эту методику, то четыре дня праздника обошлись в миллиардов 400. Но это по подсчетам прежних лет. С тех пор ВВП раза в полтора вырос, значит — около 600 миллиардов. Однако все это - при условии, что вообще никто не вышел на работу. Да, останавливается строительство, обрабатывающая промышленность. Но всегда будут непрерывные производства - ту же мартеновскую печь не остановишь. Поэтому эта оценка завышена как минимум в два. Так что я бы оценивал потери за эти четыре дня в районе 300 миллиардов рублей от ВВП. Доходы федерального бюджета составляют около 20% от ВВП, значит, бюджет за прошедшие четыре дня праздника недополучит около 60 миллиардов рублей.

- С другой стороны, народ активно закупается, путешествует, значит, где-то и плюс будет?

- Плюс будет в сфере услуг и торговли. Но, в основном, эта активность возрастает тоже в декабре, а в январе уже провал идет.

- А может мы, как следует отдохнув, потом всей страной как возьмемся за работу, да как ухнем с перевыполнением плана!

- Статистика, увы, этого не подтверждает. Ярким доказательством влияния праздников на экономику служит статистика объема промышленного производства, достаточно сравнить январь с декабрем — в январе он всегда процентов на 10-15 меньше…

- Если отменим такие длинные каникулы, то заживем?

- Если бы все это было так просто… Наши экономические проблемы так не решаются. Сначала мы должны выйти на траекторию устойчивого динамического развития, когда реальные доходы населения начнут расти...

«Невозможно производить товар без остановок»

При этом в среде экономистов нет единого мнения на эту тему, многие считают, что такого рода подсчеты достаточно условны.

- Любые расчеты, которые не касаются экономических эффектов напрямую, измерить в деньгах очень сложно, - говорит завкафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов. - Да, можно сказать, что страна ежедневно производит какое-то количество валового продукта и если какие-то дни объявляются выходными, то этот продукт производится лишь частично. Но та же сфера услуг, транспорта, торговля (а они тоже создают валовой продукт) работают. Есть производства, которые также не останавливаются. И просто разделить 100 триллионов ВВП на количество дней в году и умножить на количество праздничных дней — чисто экономически будет не совсем верно. Но он не верен еще и по своей сути, потому что невозможно производить товар круглосуточно, не имея права на остановки и отдых.

«Работаем больше, чем немцы»

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов также видит в затяжных праздниках больше плюсов, чем минусов:

- Есть несколько мифов, в том числе, что затяжные каникулы сокращают производство по ВВП. Но, во-первых, по числу праздничных дней в году мы не очень отрываемся от западных стран: с точки зрения количества отработанного времени мы, например, работаем больше, чем немцы, на 300 часов. И по этому показателю занимаем третье место.

Выходит, что от количества отработанного времени ВВП не очень сильно зависит. Он зависит в первую очередь от структуры экономики — чем сложнее и чем больше объем добавленной стоимости, тем больше ВВП. Во-вторых, у нас значительная часть видов деятельности, которые вносят основной вклад в ВВП, работает беспрерывно: весь топливно-энергетический комплекс, металлургические и машиностроительные предприятия.

Сфера услуг также действует как в праздничные, так и в будние дни: торговля, общепит, досуг, туризм, транспорт… Забываем мы и о том, что рынок ограниченный. Вот есть у нас, условно говоря, 100 рублей потребительского спроса, но не больше. И если мы произведем товаров и услуг больше, то появится вопрос — а куда все это девать? Если мы бы постоянно росли и испытывали колоссальный дефицит кадров — это было бы актуально, у нас же иная проблема — проблема напряженного рынка труда.

Есть и еще один важный аспект. Эту дискуссию я помню с 2005 года, когда начали кричать, что народ в эти дни спивается. Но давайте посмотрим статистику потребления алкоголя — его объемы сокращаются. И потом — кто заставляет-то пить? Вместе с тем есть и вовсе очевидные плюсы: на эти праздники выпадают детские каникулы, и если мы думаем об укреплении института семьи и демографии, то эта возможность - побыть родителям подольше вместе с детьми - всем только на пользу. Опять же - чрезмерная занятость, хотите это или нет, ведет к ухудшению здоровья. И долгие праздники — это еще и возможность восстановиться перед новым активным периодом времени. И вообще - если бы от праздников были бы какие-то серьезные для экономики и граждан проблемы, то их давно бы уже обсчитали, показали и предъявили обществу.