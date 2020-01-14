2020-01-14T15:50:42+03:00
В мире

Украина за 2019 год запретила ввоз почти миллиона книг из России

В Киеве заявили, что причиной стало "несоответствие критериям оценки издательской продукции, разрешённой к распространению на территории Незалежной"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Украина за 2019 год запретила ввоз почти миллиона книг из РоссииУкраина за 2019 год запретила ввоз почти миллиона книг из РоссииФото: REUTERS
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В 2019 году Государственный комитет Украины по телерадиовещанию запретил ввозить из России 151 издание общим тиражом около миллиона экземпляров.

Отмечается, что поводом для этого стало "несоответствие критериям оценки издательской продукции, разрешённой к распространению на территории Незалежной".

Украинская сторона заявила, что еще 2171 российское издание постигла та же участь из-за "предоставления не в полном объёме пакетов документов, необходимых для получения разрешения, или выявления в представленных документах недостоверных сведений", пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что с начала 2019 года на территорию Украины не смогли попасть почти две тысячи книг из России. Книжная продукция была отнесена к запрещенным к распространению на территории Незалежной в связи с несоответствием критериям оценки. Например, в издании Алана Аксельрода "Все, что мне известно о бизнесе, я узнал, играя в "Монополию" ведомство нашло "пропагандистские лозунги государства-агрессора"

ИСТОЧНИК KP.RU

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