2020-01-14T15:42:22+03:00
Спорт

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Сербией

Встречу на футбольном поле планируется провести летом, 6 июня.
Ольга МАТЫС
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Сборная Сербии на Чемпионате мира по футболу в РоссииСборная Сербии на Чемпионате мира по футболу в РоссииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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14 января стало известно о планах российской сборной по футболу на 2020 год. Российский футбольный союз представил расписание матчей и сборов российской команды на этот год. Кроме всего прочего, нашей сборной предстоит провести ряд товарищеских матчей.

Так, по данным официального сайта РФС, 6 июня россияне встретятся со сборной Сербии, товарищеский матч пройдет в Москве. Ближайший товарищеский матч сборной России предстоит 28 марта - играть будем со сборной Швеции. Затем через три дня, 31 марта, состоится встреча со сборной Молдовы, уже в Кишенёве. А за несколько дней до матча с Сербией, 2 июня российская сборная будет играть против польской команды.

Также в рамках Чемпионата Европы-2020 сборной России предстоит сыграть со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее kp.ru рассказывал об основных спортивных событиях, которые ждут Россию в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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