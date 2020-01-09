Спортивный календарь на 2020 год

Нас поджимают по всем фронтам. Но российские спортсмены не сдаются и учатся выступать в новых реалиях - без флага и гимна, порой под улюлюканье заклятых соперников и их болельщиков. Тем приятней утереть им нос и красиво победить по всем правилам.

Этот год будет очень напряженным и насыщенным. Россия, наряду с 10 другими странами, принимает чемпионат Европы по футболу. И пусть у нас пройдет всего четыре матча, в двух из которых сыграет наша сборная, событие будет яркое и волнительное.

А потом летом состоится Олимпиада в Токио. Как мы туда поедем - здесь пока белое пятно, как и цвет олимпийского флага, под которым российские спортсмены выступали на прошлых Играх-2018 в Пхенчхане. Но что-то будет… И здесь поддержка болельщиков понадобиться вдвойне.

А еще в этом календаре практически нет соревнований, которые пройдут на территории России. Только футбол, да этап «Формулы-1». Это все результат санкций, которые наложило на нашу страну Всемирное антидопинговое агенство. Но все уже давно поняли, что ВАДА явно заигралось и занялась не своим делом, а вся эта ситуация крайне политизирована. Придется нашим атлетам пока рвать всех на чужих стадионах.

В этом календаре мы собрали только самые популярные соревнования и туда не попали чемпионаты мира по многим видам спорта. А ведь в первой половине года пройдут еще квалификационные турниры к Олимпиаде-2020, где за путевки в Токио будут сражаться гандболисты, волейболисты, баскетболисты... Об этих баталиях мы расскажем в других номерах.

Январь

9 — 12 января. Биатлон. 4-й этап Кубка мира-2019/2020 (Оберхоф, Германия)

Наши биатлонисты на втором этапе в австрийском Хохфильцене завоевала сразу четыре медали, две из которых — бронзовую и серебряную - Александр Логинов. А вот на третьем этапе во французском Анси провалились. Ждем первого в сезоне золота.

10-12 января. Конькобежный спорт. Чемпионат Европы-2020 (Херенвен, Нидерланды)

10-26 января. Гандбол. Чемпионат Европы-2020 среди мужчин (Швеция, Австрии, Норвегия)

Впервые в турнире будут принимать участие 24 европейские сборные. Победитель получит прямую путевку на ОИ, еще две команды отберутся в квалификационный турнир к Олимпиаде, который пройдет в середине апреля.

13-26 января. Теннис. Australian Open (Мельбурн, Австралия).

У нас сейчас есть три сильных теннисиста — Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев, которые могут далеко пройти по сетке, а пятая ракетка мира Медведев вполне может побороться за титул.

15-19 января. Биатлон. 5-й этап Кубка мира-2019/2020 (Рупольдинг, Германия)

15-19 января. Биатлон. 6-й этап Кубка мира-2019/2020 (Поклюка, Словения)

20 — 26 января. Фигурное катание. Чемпионат Европы-2020 (Грац, Австрия)

Во всех видах программы есть шансы на победу. А в женском катании девочки могут занять весь пьедестал.

Февраль

3- 9 февраля. Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов (Сеул, Южная Корея)

12-23 февраля. Биатлон. Чемпионат мира-2020 (Антхольц-Антерсельва, Италия)

Тренеры нашей сборной утверждают, что подводят форму спортсменов сборной именно к чемпионату мира. Как бы не промахнуться...

13-16 февраля. Конькобежный спорт. Чемпионат мира по на отдельных дистанциях (Солт-Лейк-Сити, США)

18 — 26 февраля. Футбол. 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА.

Наши футбольные клубы провалились и в весеннюю стадию Еврокубков не попали. Болеем за Роналду и Мессии.

28 февраля — 1 марта. Конькобежный спорт. Чемпионат мира в классическом многоборье и в спринтерском многоборье (Хамар, Норвегия)

Март

1 марта. Возобновление после зимней паузы чемпионата России по футболу.

1 марта. Хоккей. Старт игр плей-офф Кубка Гагарина.

2-8. марта. Фигурное катание. Чемпионат мира среди юниоров (Таллин, Эстония)

Смотрим - кто через пару лет подвинет Трусову, Косторную и Щербакову.

5-08 марта. Биатлон. 7-й этап Кубка мира-2019/2020 (Нове Место, Чехия)

10,11,17,18.0 марта. Футбол. 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА (ответные матчи)

12-15 марта. Биатлон. 8-й этап Кубка мира-2019/2020 (Контиолахти, Финляндия)

12,19 марта Футбол. 1/8 финала Лиги Европы УЕФА (первые и ответные матчи)

16-22 марта. Фигурное катание. Чемпионат мира-2020 (Монреаль, Канада)

Главный вопрос — кто из воспитанниц Этери Тутберидзе победит в женском одиночном катании на этот раз.

20-22 марта

Биатлон. 9-й, финальный этап Кубка мира-2019/2020 (Осло, Норвегия)

28 марта — 8 апреля. Хоккей с мячом. Чемпионат мира-2020 (Шелехов, Россия)

В прошлом году сборная России победила в финале шведов (6:5) на их же стадионе. Теперь надо удержать титул у себя дома.

Апрель

7-8 апреля. Футбол. 1/4 финала Лиги Чемпионов УЕФА (первые матчи)

09,16 апреля. 2020 Футбол. 1/4 финала Лиги Европы УЕФА (первые и ответные матчи)

14-15 апреля. Футбол. 1/4 финала Лиги Чемпионов УЕФА (ответные матчи)28-29 апреля. Футбол. 1/2 финала Лиги Чемпионов УЕФА (первые матчи).

18 апреля. Хоккей. Старт финальной серии кубка Гагарина.

30 апреля. Футбол. 1/2 финала Лиги Европы УЕФА (первые матчи).

Май

5-6 мая. Футбол. 1/2 финала Лиги Чемпионов УЕФА (ответные матчи).

7 мая. Футбол. 1/2 финала Лиги Европы УЕФА (ответные матчи).

8-24 мая . Хоккей. Чемпионат мира-2020 (Цюрих, Лозанна, Швейцария).

В прошлом году сборная России уступила в полуфинале финнам (0:1), которые потом и стали чемпионами. А наши хоккеисты не побеждала на ЧМ с 2014 года. Пора!

17 мая. Последний тур чемпионата России по футболу.

24 мая— 7 июня. Теннис. Ролан Гаррос

27 мая.

Футбол. Финал Лиги Европы УЕФА-2019/2020 (Гданьск, Польша)

30 мая. Футбол. Финал Лиги Чемпионов УЕФА-2019/2020 (Стамбул, Турция).

Июнь

12 июня -12 июля. Футбол. Чемпионат Европы по футболу-2020

Два стартовых матча в группе сборная России проведет у себя дома, в Санкт-Петербурге. 13 июня мы играем с бронзовым призером ЧМ-2018 Бельгией, а 17 июня с дебютантами турнира — финнами. Ждем от парней Черчесова продолжения сказки домашнего чемпионата мира.

12 июня-12 июля. Футбол. Кубок Америки по футболу 2020 (Колумбия).

29 июня- 12 июля. Теннис. Уимблдон.

Если наш Даниил Медведев хорошо сыграет на турнирах Большого шлема в Австралии и во Франции, а потом победит на Уимблдоне, то станет первой ракеткой мира.

Июль

24 июля- 9 августа. XXXII летние Олимпийские игры (Токио, Япония).

Совершенно не понятно в каком составе и в каком статусе поедут на Игры российские атлеты. Будет ли у них флаг и гимн… Но все готовятся.

Август

24 августа- 6 сентября. Теннис. US open

На прошлом турнире Даниил Медведев Дошел до финала, где в пятисетовом матче проиграл Надалю. Пора брать реванш.

25 августа — 6 сентября. XVI летние Паралимпийские игры (Токио, Япония).

Участие российских спортсменов остается под большим вопросом.

Сентябрь

Старт второго по счету футбольного турнира Лига наций. (Первый выиграла Португалия.) Наши выступают в группе В. Самое интересное, что результаты Лиги наций могут пригодиться в отборочном цикле чемпионата мира-2022 в Катаре, квалификация к которому начнется весной 2021 года.

25 – 27 сентября. Формула 1. Гран-при России

Данилл Квят остается в той же младшей команде «Ред Булл», которая, правда, сменила название - Toro Rosso на Scuderia Alpha Tauri (по названию бренда одежды).

Октябрь

Старт серии Гран-при по фигурному катанию.

Можем увидеть новое поколение молодых фигуристок, которых готовит Тутберидзе. Если, конечно, у фигуристов не увеличат возрастной ценз.

Ноябрь

Этапы серии Гран-при по фигурному катанию.

Старт Кубков мира в большинстве зимних видов спорта.

30 ноября — 6 декабря. Биатлон. 1-й этап Кубка мира-2020/2021 (Эстерсунд, Швеция)

Декабрь

7-13 декабря. Биатлон. 2-й этап Кубка мира-2020/2021 (Хохфильцен, Австрия).

14-20 декабря. Биатлон. 3-й этап Кубка мира-2020/2021 (Анси, Франция).

10-13 декабря. Фигурное катание. Финал Гран-при (Пекин, Китай).