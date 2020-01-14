Украина потребовала от Ирана официальных извинений за сбитый "Боинг"
В Раде также настаивают на возвращении тел погибших на родину и выплате Тегераном компенсаций
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Верховная рада требует от Ирана официальных извинений от Ирана в связи с трагической гибелью 176 человек при крушении лайнера Международных авиалиний Украины 8 января.
- Украина настаивает на полном расследовании всех обстоятельств катастрофы, на официальных извинениях со стороны Ирана, возвращении тел погибших и осуществлении всех компенсационных выплат, - говорится в заявлении. За документ проголосовали 368 нардепов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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