Нетаньяху обвинил власти Ирана во лжи о крушении самолета в Тегеране

12 Янв. 2020 2020-01-12T14:57:48+03:00

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На заседании кабинета министров премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обвинил власти Ирана во лжи по поводу крушения самолета. Напомним, боинг Международных авиалиний Украины упал через несколько минут после взлета недалеко от аэропорта Тегерана. Изначально выдвигали версию, что произошел перегрев одного из двигателей, но вскоре в ряде европейских стран заговорили о том, что воздушное судно все-таки было сбито ракетой «земля-воздух».

Власти Ирана подтвердили эту версию – боинг сбили по ошибке. В этой катастрофе погибли 176 человек, среди пассажиров были граждане Украины, Канады, Германии, Афганистана, Швеции.

- Иран соврал. Так же, как они лгали про свою секретную ядерную программу, они сейчас врут об украинском самолете. С самого начала они знали, что это они сбили его. Они знали, что он был сбит непреднамеренно, но соврали они намеренно,- приводит слова Нетаньяху РИА Новости.

Израильский премьер считает, что иранцы "обманули весь мир" и так, по его мнению, не должна поступать цивилизованная страна. Нетаньяху выразил соболезнования семьям погибших.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753904" frameborder="0"></iframe> Автор видео утверждает, что снял, как был сбит пассажирский самолет в Тегеране.Активист, который опубликовал его, не уверен в его подлинности

ИСТОЧНИК KP.RU