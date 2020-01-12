2020-01-12T14:57:48+03:00
В мире

Нетаньяху обвинил власти Ирана во лжи о крушении самолета в Тегеране

Премьер-министр Израиля считает, что «иранцы обманули весь мир»
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Самолет упал недалеко от аэропорта ТегеранаСамолет упал недалеко от аэропорта ТегеранаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

На заседании кабинета министров премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обвинил власти Ирана во лжи по поводу крушения самолета. Напомним, боинг Международных авиалиний Украины упал через несколько минут после взлета недалеко от аэропорта Тегерана. Изначально выдвигали версию, что произошел перегрев одного из двигателей, но вскоре в ряде европейских стран заговорили о том, что воздушное судно все-таки было сбито ракетой «земля-воздух».

Власти Ирана подтвердили эту версию – боинг сбили по ошибке. В этой катастрофе погибли 176 человек, среди пассажиров были граждане Украины, Канады, Германии, Афганистана, Швеции.

- Иран соврал. Так же, как они лгали про свою секретную ядерную программу, они сейчас врут об украинском самолете. С самого начала они знали, что это они сбили его. Они знали, что он был сбит непреднамеренно, но соврали они намеренно,- приводит слова Нетаньяху РИА Новости.

Израильский премьер считает, что иранцы "обманули весь мир" и так, по его мнению, не должна поступать цивилизованная страна. Нетаньяху выразил соболезнования семьям погибших.

Автор видео утверждает, что снял, как был сбит пассажирский самолет в Тегеране.Активист, который опубликовал его, не уверен в его подлинности

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Операция "Скальный валлаби": в Австралии с воздуха доставляют овощи для диких животных
Нетаньяху обвинил власти Ирана во лжи о крушении самолета в Тегеране
Вулкан Тааль проснулся на Филиппинах, власти начали эвакуацию жителей
Принц Уильям о решении Гарри «выйти из семьи»: «Я обнимал брата всю жизнь, но теперь мы отдельные лица»
Президент Абхазии обжалует решение ЦИК о повторных выборах
Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб на гонках "Дакар"
В Пентагоне боятся отстать по уровню развития от вооруженных сил России и Китая
В Чешском ресторане 13 человек отравились угарным газом
Хватит платить за эти блюда: шеф-повара рассказали, что лучше не заказывать в итальянских ресторанах
На Жулебинском бульваре в Москве сгорел Bentley
Эксперты предупредили об активности вируса Shopper для смартфонов
Выборы президента Абхазии назначили на 22 марта
Представители Горбачева опровергли, что он выступал за отмену новогодних каникул в России
Пошел на траурный митинг, пришел на демонстрацию: Посол Великобритании в Тегеране объяснил свое задержание