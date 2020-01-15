2020-01-15T10:17:53+03:00
Общество

Послание президента Федеральному собранию впервые будут транслировать на МКС

Владимир Путин обратится к главам регионов и министрам 15 января в 12.00
Юлия САЛЬНИКОВА
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Трансляция начнется в 12.00Трансляция начнется в 12.00Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В полдень по московскому времени Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию. Глава государства расскажет о нынешней ситуации в стране, поставит задачи на ближайший год перед главами министерств, региональными чиновниками. Ожидается, что в этом году послание будет посвящено больше социальным вопросам – демографии, борьбе с бедностью.

Трансляция начнется в 12.00, увидеть обращение президента можно на сайте kp.ru. В этом году впервые послание будут транслировать даже в космосе, на МКС сейчас находятся россияне – Александр Скворцов и Олег Скрипочка.

Увидеть послание президента смогут даже россиянине, которые 15 января находятся на Эльбрусе. В разных городах страны подготовились к видеотрансляции, например, в Адыгее, обращение главы государства покажут на экранах МФЦ и в поликлиниках, а в Нижнем Новгороде - на экране стадиона.

Кстати, послание президента Федеральному собранию - обязанность главы государства , закрепленная в Конституции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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