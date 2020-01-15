2020-01-15T01:25:17+03:00
Политика

Послание Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Президент обратится с Посланием к Федеральному Собранию в Москве, в Гостином дворе [видеотрансляция с 12:00 мск]
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Президент России Владимир Путин.Президент России Владимир Путин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Послание президента Федеральному собранию — главный документ года, от которого зависит жизнь страны как минимум на предстоящий год. Сегодня в 12:00 по московскому времени Владимир Путин расскажет, какие задачи будут стоять перед Россией, с какими вызовами ей предстоит столкнуться и к чему необходимо прийти.

Послание Владимира Путина Федеральному собранию: прямая трансляция.Президент России Владимир Путин в 16-й раз обращается с посланием Федеральному собранию

На оглашение Послания сегодня в «Манеж» приглашены 1300 человек, среди которых члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторы, главы региональных заксобраний и главы традиционных конфессий, артисты, спортсмены, общественные деятели. Для освещения послания, которое транслируется по центральным телеканалам аккредитовалось 900 российских и зарубежных журналистов.

Как предполагается основной направленностью Послания в этот раз станет социальная ситуация в стране — демография и борьба с бедностью.

Посмотреть трансляцию Послания можно на сайте kp.ru, послушать на «Радио «Комсомольская правда».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эксперт о раскрытии убийства Окуевой: Закрыть такой висяк — дело чести для министра МВД Украины
Глава Института анализа и менеджмента политики прокомментировал «КП» заявления министра МВД Украины о задержании подозреваемых в расстреле двух лидеров «чеченского батальона»
Новости 24
Американские спецслужбы нашли критическую уязвимость Windows
Социологи выяснили, что большинство россиян хотят сделать 31 декабря выходным днем
В Ираке снова подверглась ракетному удару американская военная база
Процедура импичмента Трампа может начаться 21 января
В Иране задержали мужчину, который ранее разместил видео о попадании ракеты в Боинг
В Москве задержали бывшего директора центра ядерной медицины
В Испании прогремел мощный взрыв на нефтехимическом заводе
Полмиллиона украинцев получили гражданство России в 2019 году
Украина потребовала от Ирана официальных извинений за сбитый "Боинг"
Украинский антикоррупционный суд обязал открыть дело против администрации Обамы и Порошенко
Меркель пригласила Хафтара и Сарраджа на конференцию по Ливии в Берлине
Кудрин считает госсубсидии более эффективным инструментом борьбы с бедностью, чем отмена НДФЛ
РЖД предлагают удвоить в два раза штрафы для пьющих и курящих в поездах
В Германии рассказали о "секрете успеха" России во внешней политике
В работе "ВКонтакте" зафиксировали крупный сбой
"Америка использует климатическое оружие": В Госдуме обвинили США в аномально теплой зиме в России
Белоруссия предложила купить нефть у Украины, Азербайджана, Казахстана и Польши
Инстаграм-модель упала со скалы при попытке сделать селфи на фоне рассвета
В мордовской колонии произошла потасовка с участием бывшего полковника Захарченко
Журналиста Голунова признали потерпевшим
Главы МИД Германии, Франции и Великобритании поблагодарили Россию за сдерживание Ирана в рамках «ядерного договора»
В госучреждениях Индии введут перерывы на йогу
В Росавиации прокомментировали ситуацию с полетами над Ираном
В Госдуме оценили идею Литвы отмечать дату взятия Москвы
В Минтрансе обсудят вопрос перевозки животных в салоне самолетов с авиаперевозчиками
Суд США обязал Telegram раскрыть данные о своих банковских операциях