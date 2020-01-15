В Гидрометцентре назвали регионы, попавшие в зону аномального тепла

15 Янв. 2020 2020-01-15T10:35:59+03:00

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Большая часть России в ближайшие пять дней окажется в зоне аномального тепла. Температура по прогнозам будет на 12 градусов выше нормы. Но гораздо больше цифр метеорологов удивляет масштаб той зоны, которая охвачена циклоном.

- На всей территории страны очень теплая погода, и это бывает, конечно, нечасто, потому что для атмосферы характерна изменчивость не только временная, но и пространственная. А тут так получается, что вся территория нашей страны находится в аномально теплом режиме, - сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Плюс 12 к норме ожидается в Московской области, Поволжье, в Центральном Федеральном округе, Якутии, Краснодарском и Хабаровском крае.

Ранее депутат Госдумы предположил, что аномально теплая зима может быть результатом применения США "климатического оружия". В Гидрометцентре с такой теорией не согласились - американцы и сами понесли большие потери из-за потепления и пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU