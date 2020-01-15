В Германии заявили, что мир не может обойтись без России

15 Янв. 2020 2020-01-15T10:46:03+03:00

Поездка канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным Фото: REUTERS

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Поездка канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным подтверждает, что миру не обойтись без России. Такое мнение высказал журналист немецкого издания Der Tagesspiegel Мальте Лемминг.

По словам журналиста, Москва играет ключевую роль на Ближнем Востоке, а президент Сирии Башар Асад консолидировал свою власть при поддержке российского коллеги. Он отметил влияние трубопровода «Северного потока — 2», который покроет все потребности Германии в энергоносителях.

Лемминг заявил, что сложно найти страну, которая смогла оказывать влияние на Иран, добиться долгосрочного урегулирования в Ливии говорить на равных с президентом Турции Реждепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, Меркель приехала с официальным визитом в Россию 11 января. В ходе переговоров с Путиным стороны обсудили возможные сроки прекращения огня в Ливии и организацию в Берлине совещания по ливийской ситуации, а также о необходимости довести «Северный поток – 2» до конца.

Пресс-конференция Путина и Меркель.

ИСТОЧНИК KP.RU