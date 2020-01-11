2020-01-11T19:47:10+03:00
Экономика

Меркель заявила о необходимости довести «Северный поток – 2» до конца

Канцлер Германии отметила, что газопровод является экономическим проектом
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Канцлер Германии Ангела МеркельКанцлер Германии Ангела МеркельФото: REUTERS
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Берлин считает газопровод «Северный поток – 2» экономическим проектом, поэтому не поддерживает введение санкций против него и считает необходимым довести его до конца. Такое заявление сделал канцлер Германии Ангела Меркель

- «Северный поток — 2» посредством нового европейского законодательства легитимирован, нам необходимо довести его до конца. Германия и другие европейские страны выигрывают от «Северного потока», - сказала она на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.

Меркель также отметила, что даже «несмотря на некоторые сложности», такие как сохраняющиеся санкции, Берлин и Москва ведут интенсивное экономическое сотрудничество в области науки и образования.

В свою очередь, российский лидер заявил, что «Северный поток – 2» должен быть завершен до конца 2020 года.

Напомним, в конце прошлого года представители швейцарской компании Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода, сообщили, что не планируют возобновлять работу над реализацией проекта после введения американских санкций против компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

ИСТОЧНИК KP.RU

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