Путин и Меркель обсудили возможные сроки прекращения огня в Ливии
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин поддерживает президентов России и Турции, Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые призвали прекратить огонь в Ливии, начиная с полуночи воскресенья, 12 января.
«Я считаю, что встреча между Эрдоганом и Путиным в Стамбуле была хорошей», - сказала глава немецкого правительства на пресс-конференции по итогам встречи с российским лидером.
Меркель отметила, что российская и немецкая стороны едины во мнении, что в скором времени возможно провести конференцию по вопросу ливийского урегулирования в Берлине.
По словам Путина, «чтобы Берлинская конференция принесла весомые результаты, необходимо обеспечить участие в ней реально заинтересованных в помощи ливийскому урегулированию государств».
Напомним, из-за наступления сил Ливийской национальной армии маршала Халифа Хафтара власти Триполи запросили у Анкары военную помощь. Турецкий парламент разрешил отправку военных. Заседающий в Бенгази парламент проголосовал за разрыв отношений с Турцией, а Хафтар объявил всеобщую мобилизацию в стране.
Пресс-конференция Путина и Меркель.
ИСТОЧНИК KP.RU