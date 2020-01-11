11 Янв. 2020 2020-01-11T20:59:06+03:00

Путин и Меркель обсудили возможные сроки прекращения огня в Ливии Фото: REUTERS

Президент России также поддержал инициативу канцлера Германии провести берлинскую конференцию по ливийскому урегулированию

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин поддерживает президентов России и Турции, Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые призвали прекратить огонь в Ливии, начиная с полуночи воскресенья, 12 января.

«Я считаю, что встреча между Эрдоганом и Путиным в Стамбуле была хорошей», - сказала глава немецкого правительства на пресс-конференции по итогам встречи с российским лидером.

Меркель отметила, что российская и немецкая стороны едины во мнении, что в скором времени возможно провести конференцию по вопросу ливийского урегулирования в Берлине.

По словам Путина, «чтобы Берлинская конференция принесла весомые результаты, необходимо обеспечить участие в ней реально заинтересованных в помощи ливийскому урегулированию государств».

Напомним, из-за наступления сил Ливийской национальной армии маршала Халифа Хафтара власти Триполи запросили у Анкары военную помощь. Турецкий парламент разрешил отправку военных. Заседающий в Бенгази парламент проголосовал за разрыв отношений с Турцией, а Хафтар объявил всеобщую мобилизацию в стране.

Пресс-конференция Путина и Меркель.

ИСТОЧНИК KP.RU