2020-01-15T11:07:30+03:00
Общество

Прекращение техподдержки Windows 7 может ударить по безопасности российских банков

Многие кредитные организации России пока не готовы к переходу на новый ОС
Сергей АНДРЕЕВ
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Прекращение техподдержки Windows 7 может ударить по безопасности российских банковПрекращение техподдержки Windows 7 может ударить по безопасности российских банковФото: Сергей АНДРЕЕВ
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Прекращение технической поддержки и выпуска обновлений операционной системы Windows 7 и Windows Server 2008 может стать серьёзной проблемой для российских банков.

Как сообщает газета «Коммерсант», в российских кредитных учреждениях Windows 7 установлена на каждом пятом компьютере, а согласно проведенному изданием опросу кредитные учреждения не готовы полностью отказаться от старых операционных систем.

Архитектор технологического центра американской компании Microsoft в России Иван Будылин заявил, что работа без технологической поддержки противоречит требованиям информационной безопасности, и в связи с этим банки обязаны оперативно перейти на Windows 10.

Сообщается, что часть российских банков договорились о дополнительной платной, но временной поддержке Windows 7 (EAS).

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, после 10 лет обслуживания 14 января Microsoft официально прекратил поддержку Windows 7. Компьютеры с этой ОС продолжат функционировать, но с проблемой обновления. Американская компания рекомендует перейти на другую операционную систему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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