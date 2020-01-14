Microsoft официально прекратила поддержку Windows 7

14 Янв. 2020 2020-01-14T06:12:29+03:00

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Американская компания Microsoft официально заявила о прекращении технической поддержки и выпуске обновлений операционной системы Windows 7. ОС была выпущена 22 октября 2009 года.

- После 10 лет поддержка Windows 7 прекращается с 14 января. Мы сознаем, что переход может быть сопряжен со сложностями и хотим оказать содействие с помощью рекомендаций по поводу того, что делать дальше и ответить на вопросы относительно прекращения технической поддержки, - сообщается на сайте компании.

Примечательно, что компьютеры, на которых установлена "Семерка", будут функционировать и далее. Просто в случае возникновения технических неполадок, Microsoft не будет оказывать поддержку. Компания рекомендовала пользователям Windows 7 создать копии файлов и фотографий с помощью облачного сервиса OneDrive, а также обновить операционную систему до Windows 10.

ИСТОЧНИК KP.RU