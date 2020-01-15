2020-01-15T11:29:48+03:00
Происшествия

СК РФ ждет согласия Грузии на привлечение к ответственности заказчика убийства Шишкиной

Следственный комитет направил соответствующие документы в Генпрокуратуру России [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Сети опубликовали видео нападения на фигуранта дела, которое вела убитая следователь ШишкинаВ Сети опубликовали видео нападения на фигуранта дела, которое вела убитая следователь Шишкина
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Следственный комитет России направил документы в российскую Генпрокуратуру для получения согласия Грузии и привлечения к уголовной ответственности хакера Ярослава Сумбаева, которого обвиняют в убийстве подполковника полиции следователя Евгении Шишкиной.

«Согласно действующему законодательству, мы должны получить согласие Грузии и на привлечение Сумбаева к уголовной ответственности по уголовному делу об убийстве Шишкиной», - рассказал председатель СК России Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете».

Напомним 10 октября прошлого года в Красногорском районе неизвестный застрелил следователя Евгению Шишкину. Как писал сайт kp.ru, она скончалась от двух пуль, когда вышла из подъезда своего дома на парковку. Ранее подполковник вела дело о крупной афере с покупкой авиабилетов за бонусы. В связи с ее работой ей предлагали госзащиту, от которой она отказалась.

СК РФ устанавливает личность мужчины, напавшего на фигуранта уголовного дела, которое расследовала Евгения Шишкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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