Роухани прокомментировал слухи о стремлении Ирана получить ядерное оружие

15 Янв. 2020 2020-01-15T11:33:58+03:00

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Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что информация о стремлении государства заполучить ядерное оружие - чепуха.

- То, что Иран стремится получить ядерное оружие, является повторяющейся чепухой, - сказал Роухани в эфире иранского государственного телеканала ISNA.

Кроме того, Хасан Роухани заявил о сомнениях в том, что предложение британского премьера Бориса Джонсона перспективно. Напомним, что Джонсон ранее предложил заменить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе на "сделку Трампа".

- Я не знаю, как премьер Джонсон думает это сделать. Он говорит избавиться от СВПД и вместо него реализовать "план Трампа". Но что же делал Трамп кроме того, что нарушал международные соглашения? - заявил президент.

Ранее сайт kp.ru публиковал заявление постпреда Ирана при ООН Маджида Тахт-Раванчи о том, что Иран не собирается производить ядерное оружие, несмотря на прекращение выполнения обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий. Он также добавил, что в оборонительной доктрине Ирана нет места ядерному оружию, а у правительства нет желания его разрабатывать.

ИСТОЧНИК KP.RU