2020-01-07T10:49:52+03:00
Политика

Постпред Ирана заявил, что Тегерану не нужно ядерное оружие

В оборонительной доктрине республики нет места такому вооружению
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Иран не собирается производить ядерное оружие, несмотря на прекращение выполнения обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий. Об этом сообщил постоянный представитель республики при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

По словам дипломата, в оборонительной доктрине Ирана нет места ядерному оружию, а у правительства нет желания его разрабатывать.

Глава МИД Ирана об атаке США в Багдаде.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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