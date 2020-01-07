Постпред Ирана заявил, что Тегерану не нужно ядерное оружие
В оборонительной доктрине республики нет места такому вооружению
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Иран не собирается производить ядерное оружие, несмотря на прекращение выполнения обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий. Об этом сообщил постоянный представитель республики при ООН Маджид Тахт-Раванчи.
По словам дипломата, в оборонительной доктрине Ирана нет места ядерному оружию, а у правительства нет желания его разрабатывать.
Глава МИД Ирана об атаке США в Багдаде.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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