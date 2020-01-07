Постпред Ирана заявил, что Тегерану не нужно ядерное оружие

7 Янв. 2020 2020-01-07T10:49:52+03:00

В оборонительной доктрине республики нет места такому вооружению

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Иран не собирается производить ядерное оружие, несмотря на прекращение выполнения обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий. Об этом сообщил постоянный представитель республики при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

По словам дипломата, в оборонительной доктрине Ирана нет места ядерному оружию, а у правительства нет желания его разрабатывать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753075" frameborder="0"></iframe> Глава МИД Ирана об атаке США в Багдаде.

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ИСТОЧНИК KP.RU